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Сильный взрыв разрушил здание кафе в казахстанском Актау

Сильный взрыв разрушил здание кафе в казахстанском Актау

Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются 07.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. В Актау в микрорайоне 29 "а" произошел взрыв в двухэтажном кафе "Аянат". В результате произошло полное разрушение строения, сообщил Sputnik Казахстан.Момент взрыва попал на видеокамеру с другого здания.Информация в ДЧС Мангистауской области о пострадавших пока не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются.Сообщение о взрыве поступило на пульт "101" около 22.25 в воскресенье, 7 ноября. На место выехали 17 пожарных и спасателей и одна машина центра медицины катастроф.Что происходило на руинах в первые минуты после ЧП, можно посмотреть здесь:По данным 2gis, кафе (или столовая) работало с 9.00 до 18.00, поэтому есть вероятность, что посетителей в заведении не было.

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происшествия, новости, в мире, казахстан