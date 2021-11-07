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Сильный взрыв разрушил здание кафе в казахстанском Актау
Сильный взрыв разрушил здание кафе в казахстанском Актау
Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T21:37+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. В Актау в микрорайоне 29 "а" произошел взрыв в двухэтажном кафе "Аянат". В результате произошло полное разрушение строения, сообщил Sputnik Казахстан.Момент взрыва попал на видеокамеру с другого здания.Информация в ДЧС Мангистауской области о пострадавших пока не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются.Сообщение о взрыве поступило на пульт "101" около 22.25 в воскресенье, 7 ноября. На место выехали 17 пожарных и спасателей и одна машина центра медицины катастроф.Что происходило на руинах в первые минуты после ЧП, можно посмотреть здесь:По данным 2gis, кафе (или столовая) работало с 9.00 до 18.00, поэтому есть вероятность, что посетителей в заведении не было.
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происшествия, новости, в мире, казахстан

Сильный взрыв разрушил здание кафе в казахстанском Актау

21:37 07.11.2021 (обновлено: 22:13 07.11.2021)
© photo : ДЧС Мангистауской области РКНа месте взрыва в кафе в Актау, Казахстан
На месте взрыва в кафе в Актау, Казахстан - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
© photo : ДЧС Мангистауской области РК
Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. В Актау в микрорайоне 29 "а" произошел взрыв в двухэтажном кафе "Аянат". В результате произошло полное разрушение строения, сообщил Sputnik Казахстан.
Момент взрыва попал на видеокамеру с другого здания.
Информация в ДЧС Мангистауской области о пострадавших пока не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются.
Сообщение о взрыве поступило на пульт "101" около 22.25 в воскресенье, 7 ноября. На место выехали 17 пожарных и спасателей и одна машина центра медицины катастроф.
Что происходило на руинах в первые минуты после ЧП, можно посмотреть здесь:
По данным 2gis, кафе (или столовая) работало с 9.00 до 18.00, поэтому есть вероятность, что посетителей в заведении не было.
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