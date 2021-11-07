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https://sputnik-georgia.ru/20211107/srok-ultimatuma-podoshel-k-kontsu--v-tbilisi-zavtra-proyde-masshtabnaya-aktsiya-261862577.html
Срок ультиматума подошел к концу – в Тбилиси завтра пройдет масштабная акция
Срок ультиматума подошел к концу – в Тбилиси завтра пройдет масштабная акция
Мелия призвал граждан прийти на площадь Свободы, туда "где много раз писалась история Грузии" 07.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-07T22:14+0400
2021-11-07T22:28+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
ника мелия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия анонсировал масштабную акцию протеста в понедельник, на площади Свободы в центре Тбилиси.Как заявил Мелия на специальном брифинге в офисе партии, срок ультиматума, выдвинутого оппозицией правительству, истек, и правящая партия не обеспечила транспортировку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.Мелия призвал граждан прийти на площадь Свободы, туда "где много раз писалась история Грузии"."Грузинское общество никогда в истории не выходило побежденным и не будет в ближайшем будущем. Мы победим во имя правды", - сказала Мелия.Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на перевод в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку 38 дней назад. Ответа от представителей власти не последовало, соответственно, в центре Тбилиси пройдет очередная акция протеста, где будет озвучен дальнейший план действий оппозиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, возвращение и арест саакашвили

Срок ультиматума подошел к концу – в Тбилиси завтра пройдет масштабная акция

22:14 07.11.2021 (обновлено: 22:28 07.11.2021)
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanНика Мелия. Акция сторонников ЕНД у здания правительства Аджарии 2 ноября 2021 года
Ника Мелия. Акция сторонников ЕНД у здания правительства Аджарии 2 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2021
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Мелия призвал граждан прийти на площадь Свободы, туда "где много раз писалась история Грузии"
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия анонсировал масштабную акцию протеста в понедельник, на площади Свободы в центре Тбилиси.
Как заявил Мелия на специальном брифинге в офисе партии, срок ультиматума, выдвинутого оппозицией правительству, истек, и правящая партия не обеспечила транспортировку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.
Мелия призвал граждан прийти на площадь Свободы, туда "где много раз писалась история Грузии".
"Грузинское общество никогда в истории не выходило побежденным и не будет в ближайшем будущем. Мы победим во имя правды", - сказала Мелия.
Оппозиция дала властям Грузии 24 часа на перевод в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку 38 дней назад. Ответа от представителей власти не последовало, соответственно, в центре Тбилиси пройдет очередная акция протеста, где будет озвучен дальнейший план действий оппозиции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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