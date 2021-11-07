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Царя Ираклия Второго вспоминают сегодня в Грузии

Царя Ираклия Второго вспоминают сегодня в Грузии

С именем Ираклия Второго связаны реформы, направленные на объединение и модернизацию Грузии, заявил премьер 07.11.2021, Sputnik Грузия

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Грузинский народ никогда не забудет огромный вклад перед родиной выдающегося царя Ираклия Второго, пишет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook.В Грузии 7 ноября вспоминают грузинского царя Ираклия Второго из кахетинской ветви династии Багратионов, царя Кахети (1744—1762), а затем объединенного восточно-грузинского царства Картли-Кахети (1762—1798). Целью Ираклия было объединение всех грузинских феодальных княжеств в единое государство, освобождение от ирано-турецкого владычества, и усиление позиций Грузии в Закавказье.По его словам, с именем Ираклия Второго связаны реформы, направленные на объединение и модернизацию Грузии на основе знаний и образования, развитие промышленности и культуры. При нем в Грузии появились первые фабрики, началась добыча полезных ископаемых, создавались духовные семинарии и школы, появился светский театр.Ираклий Второй известен тем, что при нем, в 1783 году был оформлен Георгиевский трактат, согласно которому Российская империя брала царство Картли-Кахети под свое покровительство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, царь ираклий второй