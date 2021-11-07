https://sputnik-georgia.ru/20211107/v-khode-potasovki-na-zapade-gruzii-zaderzhany-sem-chelovek-261863214.html

В ходе потасовки на западе Грузии задержаны семь человек

В ходе потасовки на западе Грузии задержаны семь человек

Ситуация обострилась после того, как местные жители пытались проникнуть во двор храма, чему помешали мобилизованные на месте наряды полиции 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T23:35+0400

2021-11-07T23:35+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Полиция задержала семерых человек в ходе противостояния на территории монастыря Салхино в городе Мартвили, сообщает Первый канал со ссылкой на министерство внутренних дел Грузии.По данным МВД, шесть человек задержаны по статьям "Неповиновение законному требованию полиции" и "Мелкое хулиганство". Еще один человек обвиняется в нападении на полицейских. Так же ведется следствие по факту повреждения автомобилей.Потасовка между прихожанами и полицией произошла в городе Мартвили на западе Грузии у монастыря Салхино.Ситуация обострилась после того, как местные жители пытались проникнуть во двор храма, чему помешали мобилизованные на месте наряды полиции. Во время столкновений было задержано несколько человек, в том числе и двое монахов – отлученных ранее от церкви митрополитом Стефаном (Калаиджишвили).Очередной конфликт в Чкондидской епархии (Западная Грузия) начался с назначением в феврале 2021 года нового митрополита Стефане (Калаиджишвили), который в сентябре 2021 года отлучил от церкви несколько монахов, поддерживающих Петре (Цаава). Последний в октябре 2019 года был лишен сана первосвященника и звания митрополита в Чкондидской епархии.Епископ Петре Цаава был лишен Священным Синодом своей должности, епархии, сана и привилегий за резкие заявления против Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В то же время многие священнослужители в Чкондиди поддержали Цаава и до сих пор не принимают нового митрополита.В конце октября Патриархия Грузии направила послание монахам в Чкондидскую епархию с требованием покинуть территорию до 4 ноября. Согласно приказу митрополита Стефане, им запрещено жить в монастырях Чкондидской епархии, а также в других зданиях и сооружениях, принадлежащих церкви, а также пользоваться и распоряжаться церковными землями и другой собственностью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20191031/Tserkovnyy-skandal---pastva-zhdet-vladyku-Petre-v-khrame-v-Martvili-246898592.html

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