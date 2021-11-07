https://sputnik-georgia.ru/20211107/zhestokiy-razgon-mitinga-7-noyabrya-2007-goda-vspominayut-segodnya-v-tbilisi-261857269.html

Жестокий разгон митинга 7 ноября 2007 года вспоминают сегодня в Тбилиси

Жестокий разгон митинга 7 ноября 2007 года вспоминают сегодня в Тбилиси

На центральном проспекте Руставели собрались участники акции 7 ноября, а также их родные и близкие 07.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-07T17:35+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Мирная акция в память о трагических событиях 7 ноября 2007 года проходит в эти минуты в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.На проспекте Руставели собралось около двух тысяч человек. На большом экране показывают кадры жесткого разгона мирной акции протеста 14 лет назад.На центральном проспекте Руставели собрались участники акции 7 ноября, а также их родные и близкие."Наша цель – вспомнить, какие "ангелочки" были у власти 14 лет назад. И 14 лет назад именно на том месте, где мы сейчас находимся, было пролито очень много слез и крови. Что они делали с людьми? А сегодня представители "Единого национального движения" нам говорят, не вспоминайте прошлого, давайте говорить о будущем. Если мы не будем помнить прошлого, будущего у нас не будет", - заявил Торнике Молашвили, брат бывшего главы Палаты контроля Сулхана Молашвили, задержанного и подвергшегося пыткам при президентстве Саакашвили.Правительство президента Михаила Саакашвили 7 ноября 2007 года с применением силы, водометов и резиновых пуль разогнало в Тбилиси несколько мирных акций протеста, проводившихся в разных местах. А в конце дня спецназ ворвался в телекомпанию "Имеди", которая тогда принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили и резко критиковала деятельность Саакашвили, находившегося во власти третий год. В результате полицейской спецоперации в "Имеди" была повреждена телевизионная техника и отключено вещание.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20181107/Tsentr-Tbilisi-perekryt---protivniki-Saakashvili-vspominayut-sobytiya-7-noyabrya-2007-goda-242842547.html

https://sputnik-georgia.ru/20181107/My-dopustili-oshibku---byvshie-vlasti-Gruzii-o-sobytiyakh-7-noyabrya-2007-goda-242847165.html

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