https://sputnik-georgia.ru/20211108/delo-gelati-ekspert-iz-italii-otsenit-klimaticheskie-usloviya-monastyrskogo-kompleksa--261877211.html

Дело Гелати: эксперт из Италии оценит климатические условия монастырского комплекса

Дело Гелати: эксперт из Италии оценит климатические условия монастырского комплекса

Минкульт пригласил иностранных экспертов в области искусства и реставрации для обследования проблем с кровлей и настенной живописи в Гелати 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T16:06+0400

2021-11-08T16:06+0400

2021-11-08T17:13+0400

культура

новости

грузия

юнеско

италия

гелати

культурные памятники и церкви грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/18/250690100_0:37:3071:1764_1920x0_80_0_0_7763fa857c015550e7d8f69bcba173d9.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Итальянский климатолог Алессандро Масари посетил Грузию для оценки ситуации в монастырском комплексе Гелати близ Кутаиси по приглашению министерства культуры, спорта и молодежи, говорится в сообщении ведомства.Цель визита Алессандро Масари – проведение дополнительных исследований в Гелати под эгидой ЮНЕСКО и составление соответствующего заключения, чтобы разработать план действий по устранению проблем в средневековом монастыре. Визит Масари продлится несколько дней. Вместе с итальянским климатологом в состав делегации экспертов входит Марио Пулиер, один из авторов экспертного заключения по росписи стен в Гелати, выполненной в июне этого года.В частности, от Масари ждут, чтобы он изучил климатические условия в храме и установил взаимосвязь между состоянием росписи стен и микроклиматическими условиями. А Пулиер будет следить за состоянием фресок в храме, в результате чего будут вынесены соответствующие выводы.Эксперты ЮНЕСКО завершили первый этап работ в грузинском храме Гелати >>>С 23 по 30 июня в Гелати работала первая миссия экспертной группы ЮНЕСКО, которая, проведя исследования в начале августа, составила экспертное заключение с рекомендациями по устранению и исправлению проблем и повреждений, возникших в ходе реставрационных работ и поставивших под угрозу сохранение уникальных фресок и настенной живописи храма.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210810/Monastyrskiy-kompleks-Gelati-postradal-iz-za-neprofessionalizma-restavratorov---YuNESKO-252550527.html

италия

гелати

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, юнеско, италия, гелати, культурные памятники и церкви грузии