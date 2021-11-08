https://sputnik-georgia.ru/20211108/delo-gelati-ekspert-iz-italii-otsenit-klimaticheskie-usloviya-monastyrskogo-kompleksa--261877211.html
Дело Гелати: эксперт из Италии оценит климатические условия монастырского комплекса
Дело Гелати: эксперт из Италии оценит климатические условия монастырского комплекса
Минкульт пригласил иностранных экспертов в области искусства и реставрации для обследования проблем с кровлей и настенной живописи в Гелати 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T16:06+0400
2021-11-08T16:06+0400
2021-11-08T17:13+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Итальянский климатолог Алессандро Масари посетил Грузию для оценки ситуации в монастырском комплексе Гелати близ Кутаиси по приглашению министерства культуры, спорта и молодежи, говорится в сообщении ведомства.Цель визита Алессандро Масари – проведение дополнительных исследований в Гелати под эгидой ЮНЕСКО и составление соответствующего заключения, чтобы разработать план действий по устранению проблем в средневековом монастыре. Визит Масари продлится несколько дней. Вместе с итальянским климатологом в состав делегации экспертов входит Марио Пулиер, один из авторов экспертного заключения по росписи стен в Гелати, выполненной в июне этого года.В частности, от Масари ждут, чтобы он изучил климатические условия в храме и установил взаимосвязь между состоянием росписи стен и микроклиматическими условиями. А Пулиер будет следить за состоянием фресок в храме, в результате чего будут вынесены соответствующие выводы.Эксперты ЮНЕСКО завершили первый этап работ в грузинском храме Гелати >>>С 23 по 30 июня в Гелати работала первая миссия экспертной группы ЮНЕСКО, которая, проведя исследования в начале августа, составила экспертное заключение с рекомендациями по устранению и исправлению проблем и повреждений, возникших в ходе реставрационных работ и поставивших под угрозу сохранение уникальных фресок и настенной живописи храма.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Дело Гелати: эксперт из Италии оценит климатические условия монастырского комплекса
16:06 08.11.2021 (обновлено: 17:13 08.11.2021)
Минкульт пригласил иностранных экспертов в области искусства и реставрации для обследования проблем с кровлей и настенной живописи в Гелати
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik.
Итальянский климатолог Алессандро Масари посетил Грузию для оценки ситуации в монастырском комплексе Гелати близ Кутаиси по приглашению министерства культуры, спорта и молодежи, говорится в сообщении
ведомства.
Сложная ситуация в уникальном монастырском комплексе стала следствием кровельных работ, проведенных год назад по проекту, составленному в 2008 году. В результате недобросовестных работ черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, крышу временно перекрыли жестью. С тех пор за спасение Гелати в стране борются местные и зарубежные специалисты.
Цель визита Алессандро Масари – проведение дополнительных исследований в Гелати под эгидой ЮНЕСКО и составление соответствующего заключения, чтобы разработать план действий по устранению проблем в средневековом монастыре.
Визит Масари продлится несколько дней. Вместе с итальянским климатологом в состав делегации экспертов входит Марио Пулиер, один из авторов экспертного заключения по росписи стен в Гелати, выполненной в июне этого года.
В частности, от Масари ждут, чтобы он изучил климатические условия в храме и установил взаимосвязь между состоянием росписи стен и микроклиматическими условиями. А Пулиер будет следить за состоянием фресок в храме, в результате чего будут вынесены соответствующие выводы.
С 23 по 30 июня в Гелати работала первая миссия экспертной группы ЮНЕСКО, которая, проведя исследования в начале августа, составила экспертное заключение с рекомендациями по устранению и исправлению проблем и повреждений, возникших в ходе реставрационных работ и поставивших под угрозу сохранение уникальных фресок и настенной живописи храма.
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.
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