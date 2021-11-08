https://sputnik-georgia.ru/20211108/dva-zemletryaseniya-proizoshli-v-gruzii-v-58-kilometrakh-ot-tbilisi-261898955.html

Два землетрясения произошли в Грузии в 58 километрах от Тбилиси

Два землетрясения произошли в Грузии в 58 километрах от Тбилиси

Магнитуда землетрясения составляла 3,5, эпицентр находился в 12 километрах от города Цалка 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T23:49+0400

2021-11-08T23:49+0400

2021-11-08T23:59+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Восточной Грузии в 21:34 по тбилисскому времени, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился в 12 километрах юго-западнее города Цалка на глубине 12 км.Отметим, что в 18 часов в том же районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,6.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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