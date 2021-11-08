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"Грузинская мечта" ответила на ультиматум оппозиции
"Грузинская мечта" ответила на ультиматум оппозиции
Глава правящей партии предупредил оппозиционеров, что провокационные шаги будут пресекаться 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T11:44+0400
2021-11-08T11:44+0400
2021-11-08T11:50+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузинские власти должным образом отреагируют на возможные деструктивные шаги оппозиции, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая мечта" Ираклий Кобахидзе после встречи с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон.В минувшую субботу оппозиция дала властям 24 часа на перевод из тюрьмы в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку 39 дней назад. Ответа от представителей власти не последовало, поэтому оппозиционеры анонсировали в понедельник новую акцию протеста в центре Тбилиси, где будет озвучен дальнейший план действий оппозиции.По его словам, манипуляция вопросом голодовки неприемлема, потому что Саакашвили сам ответственен за свои действия. Что касается тем, затронутых на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон вопросов, то по словам Кобахидзе, они говорили о ситуации в стране в поствыборный период и о стратегических важных для Южного Кавказа вопросах.Помощник заместителя госсекретаря США Эрика Олсон прибыла в Грузию четверг в рамках турне по Южному Кавказу. Она проводит встречи с руководством страны и представителями политического спектра.Визит Олсон в Тбилиси проходит на фоне сложной внутриполитической ситуации после выборов в органы местного самоуправления и возвращения в страну и ареста экс-президента Михаила Саакашвили. В стране ежедневно проходят акции протеста."Единое Нацдвижение", которое остается самой крупной оппозиционной партией, заявляет о фальсификации выборов и не признает их итоги, а Саакашвили из тюрьмы анонсировал "поствыборную революцию" и призывает сторонников к мобилизации. Власти заявляют, что не допустят беспорядков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, возвращение и арест саакашвили
"Грузинская мечта" ответила на ультиматум оппозиции
11:44 08.11.2021 (обновлено: 11:50 08.11.2021)
Глава правящей партии предупредил оппозиционеров, что провокационные шаги будут пресекаться
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Грузинские власти должным образом отреагируют на возможные деструктивные шаги оппозиции, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая мечта" Ираклий Кобахидзе после встречи с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон.
В минувшую субботу оппозиция дала властям 24 часа на перевод из тюрьмы в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку 39 дней назад. Ответа от представителей власти не последовало, поэтому оппозиционеры анонсировали в понедельник новую акцию протеста в центре Тбилиси, где будет озвучен дальнейший план действий оппозиции.
"Пусть оставят ультиматумы при себе. Если они попытаются предпринять деструктивные шаги, то они получат наистрожайший ответ", – заявил Кобаидзе.
По его словам, манипуляция вопросом голодовки неприемлема, потому что Саакашвили сам ответственен за свои действия.
Что касается тем, затронутых на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон вопросов, то по словам Кобахидзе, они говорили о ситуации в стране в поствыборный период и о стратегических важных для Южного Кавказа вопросах.
Помощник заместителя госсекретаря США Эрика Олсон прибыла в Грузию четверг в рамках турне по Южному Кавказу. Она проводит встречи с руководством страны и представителями политического спектра.
Визит Олсон в Тбилиси проходит на фоне сложной внутриполитической ситуации после выборов в органы местного самоуправления и возвращения в страну и ареста экс-президента Михаила Саакашвили. В стране ежедневно проходят акции протеста.
"Единое Нацдвижение", которое остается самой крупной оппозиционной партией, заявляет о фальсификации выборов и не признает их итоги, а Саакашвили из тюрьмы анонсировал "поствыборную революцию" и призывает сторонников к мобилизации. Власти заявляют, что не допустят беспорядков.
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