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Грузинские борцы завоевали только одну медаль на молодежном чемпионате мира
Грузинские борцы завоевали только одну медаль на молодежном чемпионате мира
Бронзовым призером турнира в весовой категории до 74 кг стал Темур Беруашвили 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T13:31+0400
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спорт
грузия
борьба
чемпионат мира
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ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Грузинские борцы вольного стиля завоевали только одну медаль на молодежном чемпионате мира (U-23), завершившемся в столице Сербии Белграде.Бронзовым призером турнира стал Темур Беруашвили. В поединке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 74 кг, грузинский борец победил Василе Дьякона из Румынии. Схватка завершилась со счетом 3:3, но последние очки в поединке получил Беруашвили, что позволило ему подняться на третью ступень пьедестала почета.Еще одну бронзовую медаль для сборной Грузии мог завоевать Гога Мамиаури (-79 кг), но грузинский борец уступил Арману Авагяну из Армении.В общей сложности в молодежном чемпионате мира по вольной борьбе приняли участие 10 грузинских спортсменов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, борьба, чемпионат мира

Грузинские борцы завоевали только одну медаль на молодежном чемпионате мира

13:31 08.11.2021 (обновлено: 13:48 08.11.2021)
© AFP / JACK GUEZБорец Якоб Каджая - греко-римский стиль, соревнования, архивное фото
Борец Якоб Каджая - греко-римский стиль, соревнования, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© AFP / JACK GUEZ
Бронзовым призером турнира в весовой категории до 74 кг стал Темур Беруашвили
ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Грузинские борцы вольного стиля завоевали только одну медаль на молодежном чемпионате мира (U-23), завершившемся в столице Сербии Белграде.
Бронзовым призером турнира стал Темур Беруашвили. В поединке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 74 кг, грузинский борец победил Василе Дьякона из Румынии. Схватка завершилась со счетом 3:3, но последние очки в поединке получил Беруашвили, что позволило ему подняться на третью ступень пьедестала почета.
Еще одну бронзовую медаль для сборной Грузии мог завоевать Гога Мамиаури (-79 кг), но грузинский борец уступил Арману Авагяну из Армении.
В общей сложности в молодежном чемпионате мира по вольной борьбе приняли участие 10 грузинских спортсменов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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