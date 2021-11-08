https://sputnik-georgia.ru/20211108/gruzinskie-bortsy-zavoevali-tolko-odnu-medal-na-molodezhnom-chempionate-mira-261872484.html

Грузинские борцы завоевали только одну медаль на молодежном чемпионате мира

Грузинские борцы завоевали только одну медаль на молодежном чемпионате мира

Бронзовым призером турнира в весовой категории до 74 кг стал Темур Беруашвили 08.11.2021, Sputnik Грузия

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спорт

грузия

борьба

чемпионат мира

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ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Грузинские борцы вольного стиля завоевали только одну медаль на молодежном чемпионате мира (U-23), завершившемся в столице Сербии Белграде.Бронзовым призером турнира стал Темур Беруашвили. В поединке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 74 кг, грузинский борец победил Василе Дьякона из Румынии. Схватка завершилась со счетом 3:3, но последние очки в поединке получил Беруашвили, что позволило ему подняться на третью ступень пьедестала почета.Еще одну бронзовую медаль для сборной Грузии мог завоевать Гога Мамиаури (-79 кг), но грузинский борец уступил Арману Авагяну из Армении.В общей сложности в молодежном чемпионате мира по вольной борьбе приняли участие 10 грузинских спортсменов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, грузия, борьба, чемпионат мира