https://sputnik-georgia.ru/20211108/gruzinskie-ministry-otchitayutsya-pered-parlamentom-do-kontsa-goda-261887728.html

Грузинские министры отчитаются перед парламентом до конца года

Грузинские министры отчитаются перед парламентом до конца года

Под конец года члены правительства Грузии расскажут депутатам о проделанной работе 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T18:09+0400

2021-11-08T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Депутаты парламента Грузии приняли новый график слушаний министров в ходе заседания бюро, сообщил председатель законодательного органа Каха Кучава журналистам.Члены кабинета министров Грузии ежегодно выступают с отчетом перед парламентом о проделанной работе за год.По словам Кучава, с 30 ноября по 3 декабря будут слушания министра образования и науки и министра культуры, спорта и молодежи, а с 14 по 17 декабря пройдут слушания министра экономики и устойчивого развития, а также министра юстиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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