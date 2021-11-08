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Грузинские министры отчитаются перед парламентом до конца года
Грузинские министры отчитаются перед парламентом до конца года
Под конец года члены правительства Грузии расскажут депутатам о проделанной работе 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T18:09+0400
2021-11-08T18:09+0400
2021-11-08T19:03+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Депутаты парламента Грузии приняли новый график слушаний министров в ходе заседания бюро, сообщил председатель законодательного органа Каха Кучава журналистам.Члены кабинета министров Грузии ежегодно выступают с отчетом перед парламентом о проделанной работе за год.По словам Кучава, с 30 ноября по 3 декабря будут слушания министра образования и науки и министра культуры, спорта и молодежи, а с 14 по 17 декабря пройдут слушания министра экономики и устойчивого развития, а также министра юстиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии
Грузинские министры отчитаются перед парламентом до конца года
18:09 08.11.2021 (обновлено: 19:03 08.11.2021)
Под конец года члены правительства Грузии расскажут депутатам о проделанной работе
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Депутаты парламента Грузии приняли новый график слушаний министров в ходе заседания бюро, сообщил председатель законодательного органа Каха Кучава журналистам.
Члены кабинета министров Грузии ежегодно выступают с отчетом перед парламентом о проделанной работе за год.
"Мы представляем новый график, согласно которому у нас будут слушания двух министров на неделе 16-19 ноября. Это министры иностранных дел Грузии и государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства", - сказал Кучава.
По словам Кучава, с 30 ноября по 3 декабря будут слушания министра образования и науки и министра культуры, спорта и молодежи, а с 14 по 17 декабря пройдут слушания министра экономики и устойчивого развития, а также министра юстиции.
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