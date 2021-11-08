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https://sputnik-georgia.ru/20211108/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-8-noyabrya-2021-261758788.html
Какой сегодня церковный праздник: 8 ноября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 8 ноября 2021
По православному церковному календарю 8 ноября отмечают день памяти святых Димитрия, Луппа, Афанасия и других 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T01:00+0400
2021-11-08T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.СолунскийПо церковному календарю 8 ноября поминают великомученика Димитрия Солунского - одного из наиболее почитаемых православных святых.Родился будущий святой в семье тайных христиан в городе Солуни (Салоники) в Греции. Крестили Димитрия еще в детстве. После смерти отца он стал властителем Фессалоникийской области и защищал город от внешних врагов.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного &gt;&gt;&gt;Димитрий, пренебрегая приказом императора Максимиана Галерия (305-311) вылавливать и истреблять христиан, стал искоренять языческие обычаи и открыто учить жителей города христианской вере.Император, разгневанный деяниями Солунского, заключил святого в темницу, а затем велел тюремной страже убить его копьями. Произошло это в 306 году.Лупп СолунскийПо церковному календарю 8 ноября поминают мученика Луппа - верного слугу великомученика Димитрия Солунского.Жил Лупп в конце III - начале IV века. Присутствуя при кончине своего господина, он омочил его кровью свою одежду и взял с его руки перстень. Этой одеждой, перстнем и именем великомученика Лупп творил многие чудеса в Солуни.Разбив языческих идолов, он подвергся преследованию, но силой Божьей остался невредимым. Лупп добровольно предал себя в руки палачей. По приказу императора Максимиана Галерия его казнили примерно в 306-м.Афанасий МидикийскийПо церковному календарю 8 ноября поминают преподобного Афанасия Мидикийского. Афанасий, стремясь к монашеской жизни, тайно ушел из родительского дома, но отец насильно вернул его обратно. Через некоторое время Афанасий уже с разрешения отца поступил в Мидикийскую обитель в Вифинии.Скончался святой примерно в 814 году. На его могиле выросло кипарисовое дерево, от которого происходили исцеления.ИмениныПо церковному календарю 8 ноября именины отмечают Афанасий, Антон, Василий и Дмитрий.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 8 ноября 2021

01:00 08.11.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliХрам Светицховели во Мцхета
Храм Светицховели во Мцхета - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 8 ноября отмечают день памяти святых Димитрия, Луппа, Афанасия и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Солунский

По церковному календарю 8 ноября поминают великомученика Димитрия Солунского - одного из наиболее почитаемых православных святых.
Родился будущий святой в семье тайных христиан в городе Солуни (Салоники) в Греции. Крестили Димитрия еще в детстве. После смерти отца он стал властителем Фессалоникийской области и защищал город от внешних врагов.
Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>
Димитрий, пренебрегая приказом императора Максимиана Галерия (305-311) вылавливать и истреблять христиан, стал искоренять языческие обычаи и открыто учить жителей города христианской вере.
Император, разгневанный деяниями Солунского, заключил святого в темницу, а затем велел тюремной страже убить его копьями. Произошло это в 306 году.

Лупп Солунский

По церковному календарю 8 ноября поминают мученика Луппа - верного слугу великомученика Димитрия Солунского.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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Жил Лупп в конце III - начале IV века. Присутствуя при кончине своего господина, он омочил его кровью свою одежду и взял с его руки перстень. Этой одеждой, перстнем и именем великомученика Лупп творил многие чудеса в Солуни.
Разбив языческих идолов, он подвергся преследованию, но силой Божьей остался невредимым. Лупп добровольно предал себя в руки палачей. По приказу императора Максимиана Галерия его казнили примерно в 306-м.

Афанасий Мидикийский

По церковному календарю 8 ноября поминают преподобного Афанасия Мидикийского. Афанасий, стремясь к монашеской жизни, тайно ушел из родительского дома, но отец насильно вернул его обратно. Через некоторое время Афанасий уже с разрешения отца поступил в Мидикийскую обитель в Вифинии.
Скончался святой примерно в 814 году. На его могиле выросло кипарисовое дерево, от которого происходили исцеления.

Именины

По церковному календарю 8 ноября именины отмечают Афанасий, Антон, Василий и Дмитрий.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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