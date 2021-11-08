https://sputnik-georgia.ru/20211108/kaladze-predlozhil-vozdvignut-memorial-geroyam-v-parke-vake-261876948.html
Каладзе предложил воздвигнуть мемориал героям в парке Ваке
Каладзе предложил воздвигнуть мемориал героям в парке Ваке
Мэрия Тбилиси вскоре объявит конкурс на реализацию нового проекта 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T14:46+0400
2021-11-08T14:46+0400
2021-11-08T14:46+0400
новости
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каха каладзе
парк ваке
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с инициативой воздвигнуть мемориал грузинским героям на территории парка Ваке, об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook.Парк Ваке в советское время носил название Парка Победы. Здесь был создан комплекс мемориала Славы с 28-метровой статуей Победы, также здесь находится памятник Неизвестному Солдату и горит Вечный огонь. По сей день ежегодно 9 Мая сюда приходят почтить память героям Великой Отечественной войны. С начала февраля 2021 года парк Ваке полностью закрылся на полномасштабный ремонт и уже завершен первый этап восстановительных работ.По его словам, с данной целью будет объявлен конкурс, где все заинтересованные лица смогут представить свои предложения по будущему мемориалу героев."Что касается наших героев, будущие поколения должны больше знать о них. Я прямо скажу, что существуют просто поразительные истории об их борьбе и самопожертвовании. Поэтому, я считаю, что у нас есть такая возможность осуществить такой проект на территории парка Ваке", – сказал Каладзе.Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. Центральная часть парка имеет регулярную планировку, окраинная представляет собой дендропарк. От проспекта Чавчавадзе, возвышающегося над парком на 7 м, в парк ведет монументальная лестница с каскадом фонтанов. Композиция строится на оси, сильно акцентированной в пространстве парка и системе лучевых дорожек.В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, парк ваке
Каладзе предложил воздвигнуть мемориал героям в парке Ваке
Мэрия Тбилиси вскоре объявит конкурс на реализацию нового проекта
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с инициативой воздвигнуть мемориал грузинским героям на территории парка Ваке, об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook
.
Парк Ваке в советское время носил название Парка Победы. Здесь был создан комплекс мемориала Славы с 28-метровой статуей Победы, также здесь находится памятник Неизвестному Солдату и горит Вечный огонь. По сей день ежегодно 9 Мая сюда приходят почтить память героям Великой Отечественной войны.
С начала февраля 2021 года парк Ваке полностью закрылся на полномасштабный ремонт и уже завершен первый этап восстановительных работ.
"У нас есть предложение, чтобы на территории парка был обустроен мемориал героям Грузии, который в то же время будет представлять собой исторический экскурс и предоставит справку касательно исторических событий нашим гражданам или же приезжающим в Тбилиси гостям", – сказал Каладзе.
По его словам, с данной целью будет объявлен конкурс, где все заинтересованные лица смогут представить свои предложения по будущему мемориалу героев.
"Что касается наших героев, будущие поколения должны больше знать о них. Я прямо скажу, что существуют просто поразительные истории об их борьбе и самопожертвовании. Поэтому, я считаю, что у нас есть такая возможность осуществить такой проект на территории парка Ваке", – сказал Каладзе.
Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. Центральная часть парка имеет регулярную планировку, окраинная представляет собой дендропарк. От проспекта Чавчавадзе, возвышающегося над парком на 7 м, в парк ведет монументальная лестница с каскадом фонтанов. Композиция строится на оси, сильно акцентированной в пространстве парка и системе лучевых дорожек.
В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия.
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