https://sputnik-georgia.ru/20211108/kollektsionnuyu-monetu-evrobasket-2022-mozhno-budet-zakazat-zaranee-261892794.html
Коллекционную монету "Евробаскет 2022" можно будет заказать заранее
Коллекционную монету "Евробаскет 2022" можно будет заказать заранее
Монету, выполненную в золоте и серебре и посвященную "Евробаскету 2022", выпустят во второй половине 2022 года. 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T19:44+0400
2021-11-08T19:44+0400
2021-11-08T20:15+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии вводит практику предварительного заказа коллекционных монет, посвященных чемпионату Европы по баскетболу - "Евробаскет 2022".Как сообщают в Нацбанке, монету, посвященную "Евробаскету 2022", выпустят во второй половине 2022 года. Монеты номиналом пять лари будут выполнены в золоте и серебре. Нацбанк Грузии объявил конкурс на эскиз монет в августе.Для предварительного заказа заинтересованным лицам необходимо авторизоваться на сайте интернет-магазина. Кроме того, зарегистрировавшийся пользователь заранее должен заплатить 50 лари ( 15 долларов ) за каждую монету на сайте интернет-магазина.В сообщении отмечается, что предварительный заказ не коснется монет из серии "Цари Грузии" с изображением царя Давида Агмашенебели и Царицы Тамар, которые также выпустят в ближайшее время.Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдет в четырех странах - Грузии, Италии, Германии и Чехии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210820/Natsbank-Gruzii-vypustit-pamyatnuyu-monetu-k-Evrobasketu-2022-252636866.html
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экономика, спорт, новости, грузия, национальный банк грузии, коллекционная монета, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол
Коллекционную монету "Евробаскет 2022" можно будет заказать заранее
19:44 08.11.2021 (обновлено: 20:15 08.11.2021)
Монету, выполненную в золоте и серебре и посвященную "Евробаскету 2022", выпустят во второй половине 2022 года.
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии вводит практику предварительного заказа коллекционных монет, посвященных чемпионату Европы по баскетболу - "Евробаскет 2022".
Как сообщают в Нацбанке, монету, посвященную "Евробаскету 2022", выпустят во второй половине 2022 года. Монеты номиналом пять лари будут выполнены в золоте и серебре. Нацбанк Грузии объявил конкурс на эскиз монет в августе.
"Предварительные заказы на монеты будут приниматься только через интернет-магазин Музея денег Национального банка с 8 ноября 2021 по 14 ноября 2021 года", - говорится в сообщении
Нацбанка.
Для предварительного заказа заинтересованным лицам необходимо авторизоваться на сайте интернет-магазина
.
Кроме того, зарегистрировавшийся пользователь заранее должен заплатить 50 лари ( 15 долларов ) за каждую монету на сайте интернет-магазина.
В сообщении отмечается, что предварительный заказ не коснется монет из серии "Цари Грузии" с изображением царя Давида Агмашенебели и Царицы Тамар, которые также выпустят в ближайшее время.
Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдет в четырех странах - Грузии, Италии, Германии и Чехии.
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