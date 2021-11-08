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Мужская сборная Грузии по гандболу не сыграет на чемпионате мира
Мужская сборная Грузии по гандболу не сыграет на чемпионате мира
Для перехода в следующий этап квалификации грузинским гандболистам достаточно было сыграть с Эстонией вничью 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T10:42+0400
2021-11-08T10:42+0400
2021-11-08T10:42+0400
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эстония
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ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Мужская сборная Грузии по гандболу уступила Эстонии со счетом 27:31 и не смогла пробиться во второй отборочный раунд чемпионата мира.Для того, чтобы пробиться в следующий этап квалификации, грузинским гандболистам достаточно было сыграть с Эстонией вничью. В обоих таймах встречи были моменты, когда сборная Грузии выигрывала у соперника четыре мяча. Но концовку матча эстонцы провели лучше и забросив три мяча подряд выиграли встречу.В группе два сборная Грузии обыграла Великобританию (32:26), сыграла вничью с Финляндией (29:29) и уступила Эстонии. Набрав три очка грузинские гандболисты заняли в квартете третье место и не вышли во второй отборочный раунд, куда пробились команды Финляндии и Эстонии.Чемпионат мира по гандболу среди мужчин пройдет в 2023 году в Швеции и Польше.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, эстония
Мужская сборная Грузии по гандболу не сыграет на чемпионате мира
Для перехода в следующий этап квалификации грузинским гандболистам достаточно было сыграть с Эстонией вничью
ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik.
Мужская сборная Грузии по гандболу уступила Эстонии со счетом 27:31 и не смогла пробиться во второй отборочный раунд чемпионата
мира.
Для того, чтобы пробиться в следующий этап квалификации, грузинским гандболистам достаточно было сыграть с Эстонией вничью. В обоих таймах встречи были моменты, когда сборная Грузии выигрывала у соперника четыре мяча. Но концовку матча эстонцы провели лучше и забросив три мяча подряд выиграли встречу.
В группе два сборная Грузии обыграла Великобританию (32:26), сыграла вничью с Финляндией (29:29) и уступила Эстонии. Набрав три очка грузинские гандболисты заняли в квартете третье место и не вышли во второй отборочный раунд, куда пробились команды Финляндии и Эстонии.
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин пройдет в 2023 году в Швеции и Польше.
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