https://sputnik-georgia.ru/20211108/muzhskaya-sbornaya-gruzii-po-gandbolu-ne-sygraet-na-chempionate-mira-261866768.html

Мужская сборная Грузии по гандболу не сыграет на чемпионате мира

Мужская сборная Грузии по гандболу не сыграет на чемпионате мира

Для перехода в следующий этап квалификации грузинским гандболистам достаточно было сыграть с Эстонией вничью 08.11.2021, Sputnik Грузия

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спорт

грузия

эстония

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ТБИЛИСИ, 8 ноя – Sputnik. Мужская сборная Грузии по гандболу уступила Эстонии со счетом 27:31 и не смогла пробиться во второй отборочный раунд чемпионата мира.Для того, чтобы пробиться в следующий этап квалификации, грузинским гандболистам достаточно было сыграть с Эстонией вничью. В обоих таймах встречи были моменты, когда сборная Грузии выигрывала у соперника четыре мяча. Но концовку матча эстонцы провели лучше и забросив три мяча подряд выиграли встречу.В группе два сборная Грузии обыграла Великобританию (32:26), сыграла вничью с Финляндией (29:29) и уступила Эстонии. Набрав три очка грузинские гандболисты заняли в квартете третье место и не вышли во второй отборочный раунд, куда пробились команды Финляндии и Эстонии.Чемпионат мира по гандболу среди мужчин пройдет в 2023 году в Швеции и Польше.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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