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Названы самые актуальные технологии цифрового мира
Названы самые актуальные технологии цифрового мира
Одной из важнейшей технологией является 6G, которая должна будет моментально передавать практически любые объемы данных, считает глава Сбербанка 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Наиболее актуальными технологиями сегодня являются искусственный интеллект, квантовые вычисления, шестое поколение мобильной связи 6G, беспилотный транспорт, а также технологии для успешного "зеленого" энергоперехода, прокомментировал в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф."Актуальны сегодня прежде всего технологии цифрового мира. Это, во-первых, искусственный интеллект. Эта технология помогает Сберу дополнительно зарабатывать более 140 миллиардов рублей чистой прибыли ежегодно. Во-вторых, это квантовые вычисления для решения перспективных задач финансового и нефинансового бизнеса", - сказал он.Третьей важнейшей технологией глава Сбербанка считает 6G, которая должна будет моментально передавать практически любые объемы данных и уже находится на исследовательском горизонте. Она позволит полностью отказаться от проводной инфраструктуры и реализовать идею метавселенных, уверен Греф."В-четвертых, беспилотный транспорт. "Яндекс" в России является лидером, но Сбер также разработал прототип беспилотного электромобиля будущего ФЛИП, который мы сейчас тестируем на закрытых площадках. Причем беспилотный транспорт, с одной стороны, базируется на технологиях искусственного интеллекта, а с другой стороны — "вытягивает" и другие технологические направления, в частности, связанные с новыми источниками питания", - указал Греф.Наконец, актуальными сегодня технологиями становятся все, которые требуются России для успешного "зеленого" энергоперехода. "Развитие водородной и термоядерной энергетики должно помочь нашей стране оставаться ведущей энергетической державой даже в условиях снижающегося спроса на ископаемое топливо", - подчеркнул глава Сбербанка, добавив, что также нельзя забывать о блокчейне, робототехнике, всех видах технореальности и микроэлектронике.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 12:00 тбс.
https://sputnik-georgia.ru/20210128/Banki-pristupili-k-otsenke-klientov-s-pomoschyu-iskusstvennogo-intellekta-250731242.html
https://sputnik-georgia.ru/20200911/Bespilotnyy-obschestvennyy-transport-planiruyut-zapustit-v-Moskve-k-2040-godu-249418998.html
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россия, новости, в мире, наука

Названы самые актуальные технологии цифрового мира

08:32 08.11.2021 (обновлено: 08:37 08.11.2021)
© photo : Pixabay / geraltРуки робота и человека
Руки робота и человека - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© photo : Pixabay / geralt
Одной из важнейшей технологией является 6G, которая должна будет моментально передавать практически любые объемы данных, считает глава Сбербанка
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Наиболее актуальными технологиями сегодня являются искусственный интеллект, квантовые вычисления, шестое поколение мобильной связи 6G, беспилотный транспорт, а также технологии для успешного "зеленого" энергоперехода, прокомментировал в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф.
"Актуальны сегодня прежде всего технологии цифрового мира. Это, во-первых, искусственный интеллект. Эта технология помогает Сберу дополнительно зарабатывать более 140 миллиардов рублей чистой прибыли ежегодно. Во-вторых, это квантовые вычисления для решения перспективных задач финансового и нефинансового бизнеса", - сказал он.
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Третьей важнейшей технологией глава Сбербанка считает 6G, которая должна будет моментально передавать практически любые объемы данных и уже находится на исследовательском горизонте. Она позволит полностью отказаться от проводной инфраструктуры и реализовать идею метавселенных, уверен Греф.
"В-четвертых, беспилотный транспорт. "Яндекс" в России является лидером, но Сбер также разработал прототип беспилотного электромобиля будущего ФЛИП, который мы сейчас тестируем на закрытых площадках. Причем беспилотный транспорт, с одной стороны, базируется на технологиях искусственного интеллекта, а с другой стороны — "вытягивает" и другие технологические направления, в частности, связанные с новыми источниками питания", - указал Греф.
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Наконец, актуальными сегодня технологиями становятся все, которые требуются России для успешного "зеленого" энергоперехода. "Развитие водородной и термоядерной энергетики должно помочь нашей стране оставаться ведущей энергетической державой даже в условиях снижающегося спроса на ископаемое топливо", - подчеркнул глава Сбербанка, добавив, что также нельзя забывать о блокчейне, робототехнике, всех видах технореальности и микроэлектронике.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 12:00 тбс.
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