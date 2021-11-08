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"Зеленые паспорта" в Грузии вводятся с 1 декабря
https://sputnik-georgia.ru/20211108/pogoda-ukhudshaetsya---na-gruziyu-nadvigayutsya-dozhdi-s-grozami--261885759.html
Погода ухудшается - на Грузию надвигаются дожди с грозами
Погода ухудшается - на Грузию надвигаются дожди с грозами
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии с 10 ноября 08.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В ближайшие дни в Грузии ухудшится погода, об этом говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.С 10 ноября в Грузии ожидаются дожди с грозой, местами обильные, а в высокогорье снег.Время от времени будет дуть сильный западный ветер, на море возможен шторм 4-5 баллов.Ожидаемые дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках и спровоцировать оползни в горных районах страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Погода ухудшается - на Грузию надвигаются дожди с грозами

17:07 08.11.2021
© Sputnik / Vladimir UmikashviliЭпидемия коронавируса - прохожие в масках на улицах грузинской столицы в дождь
Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на улицах грузинской столицы в дождь - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии с 10 ноября
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В ближайшие дни в Грузии ухудшится погода, об этом говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
С 10 ноября в Грузии ожидаются дожди с грозой, местами обильные, а в высокогорье снег.
Время от времени будет дуть сильный западный ветер, на море возможен шторм 4-5 баллов.
Ожидаемые дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках и спровоцировать оползни в горных районах страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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