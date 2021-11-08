https://sputnik-georgia.ru/20211108/prakticheski-mona-liza-unikalnaya-kopiya-shedevra-da-vinchi-vystavlena-na-prodazhu-261887555.html

Практически "Мона Лиза": уникальная копия шедевра да Винчи выставлена на продажу

Практически "Мона Лиза": уникальная копия шедевра да Винчи выставлена на продажу

У автора копии, создавшего ее более четырех веков назад, предположительно, был доступ к оригиналу 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T17:55+0400

2021-11-08T17:55+0400

2021-11-08T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Уникальная по точности копия культовой картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи уйдет с молотка на аукционе Artcurial в Париже 9 ноября, сообщается на сайте аукционного дома."Мона Лиза", или "Джоконда" — одно из самых известных произведений живописи. Искусствоведы полагают, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо.Рисунок Леонардо да Винчи ушел с молотка за рекордные 12 миллионов долларов >>>Да Винчи создал "Мону Лизу" во Флоренции между 1503 и 1505 годами, а позже увез ее с собой во Францию. После кончины живописца в 1519 году полотно купил король Франциск I. Потом картина хранилась в замке Фонтенбло до эпохи Людовика XIV, который впоследствии перевез "Джоконду" в Версальский дворец. Уже после Французской революции конца XVIII века шедевр да Винчи переместили в Лувр.Автор копии шедерва неизвестен. А уникальное сходство двух картин объясняется тем, что автор данной копии, написавший ее около 1600 года, предположительно, имел доступ к оригиналу. Стоимость картины колеблется от $173 до $230 тыс.К слову, другая копия произведения да Винчи, которая датируемая XVII веком, ушла с молотка аукционе Christie's в Париже в июне этого года за €2,9 млн. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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