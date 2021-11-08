https://sputnik-georgia.ru/20211108/razgon-mitinga-oppozitsii-7-noyabrya-2007-goda-vspominali-v-tbilisi---video-261886276.html

Разгон митинга оппозиции 7 ноября 2007 года вспоминали в Тбилиси - видео

Разгон митинга оппозиции 7 ноября 2007 года вспоминали в Тбилиси - видео

Мирная акция в память о трагических событиях 7 ноября 2007 года состоялась у здания парламента Грузии в центре Тбилиси на проспекте Руставели в минувшее... 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T16:53+0400

2021-11-08T16:53+0400

2021-11-08T16:57+0400

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На проспекте Руставели собралось около двух тысяч человек. На большом экране организаторы акции показывали кадры жесткого разгона мирной акции протеста 14 лет назад. В акции у парламента в это воскресенье собрались участники митинга Объединенной оппозиции 7 ноября 2007 года, а также их родные и близкие.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Во время президентства Михаила Саакашвили 7 ноября 2007 года было принято решение с применением силы, водометов, газовых гранат и резиновых пуль разогнать в Тбилиси митинг Объединенной оппозиции. Тогда разгон растянулся на целый день и проходил по всему центру столицы - начиная с проспекта Руставели до моста Бараташвили и площади Рике, куда позже переместились протестующие, преследуемые силовиками. Вечером того же дня спецназ вошел в помещения телекомпании "Имеди", которая тогда принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили и резко критиковала деятельность Саакашвили, находившегося во власти третий год. В результате полицейской спецоперации в "Имеди" была повреждена телевизионная техника и отключено вещание.

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