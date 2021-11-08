https://sputnik-georgia.ru/20211108/sluzhba-pristavov-nachala-bespretsedentnyy-proekt-v-shkolakh-gruzii-261887286.html

Служба приставов начала беспрецедентный проект в школах Грузии

Служба приставов начала беспрецедентный проект в школах Грузии

На школьных приставов будет возложена теперь и функция медиаторов в конфликтных ситуациях 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T17:38+0400

2021-11-08T17:38+0400

2021-11-08T17:38+0400

новости

грузия

школьные приставы

школа

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Впервые в Грузии служба приставов начала проект школьной медиации, говорится в сообщении на сайте ведомства.Служба приставов разработала концепцию и правила школьной медиации в тесном сотрудничестве с европейскими и местными экспертами. Школьная медиация - совершенно новый подход в образовательном пространстве Грузии и успешная западная практика.Школьные приставы в Грузии должны будут защищать детей от виртуальной травли>>"Школьная медиация является лучшим механизмом для восстановительных процессов в образовательных учреждениях, реагирования на школьные конфликты и их конструктивного решения. Цель медиации – мирное решение конфликтной ситуаций, проактивное реагирование и превенция посредством раннего и эффективного вмешательства", - говорится в сообщении ведомства.Процесс медиации будут вести специально переподготовленные медиаторы службы приставов – психолог, социальный работник и координаторы отдела планирования и анализа.Пилотный проект будет осуществлен в 29 публичных школах Грузии - в Аджарии, Имерети, Квемо Картли, Шида Картли и в Тбилиси.Первые попытки применения медиации в школе были предприняты еще в начале 1980-х годов в США. С тех пор этот метод в тех или иных формах используется достаточно широко в образовательном пространстве во многих странах мира.Медиация – это метод разрешения споров, в основе которого лежит уважение к личности, добровольное участие и волеизъявление, свобода выработки и принятия решений, основывающихся на возможности защиты и удовлетворения интересов сторон, при условии предоставления равных прав всем сторонам спора.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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