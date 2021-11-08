https://sputnik-georgia.ru/20211108/v-gruzii-startovali-komandno-shtabnye-ucheniya-didgori-2021---video--261889901.html
В Грузии стартовали командно-штабные учения "Дидгори 2021" - видео
В Грузии стартовали командно-штабные учения "Дидгори 2021" - видео
Учения проводятся для улучшения координации и взаимодействия между госорганами в боевых и кризисных ситуациях 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T19:11+0400
2021-11-08T19:11+0400
2021-11-08T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Межведомственные командно-штабные учения "Дидгори 2021" стартовали в Грузии 8 ноября, говорится в сообщении на сайте министерства обороны Грузии."Дидгори 2021" включают в себя полевые компоненты с привлечением войск в различные учебные центры по всей Грузии.Согласно симуляционному сценарию, представители государственных ведомств Грузии должны взаимодействовать друг с другом в условиях войны и кризиса посредством координированной работы, а также справиться с гибридными вызовами, с операциями информационного воздействия противника и с дезинформацией.В первый день межведомственных учений были задействованы департамент охраны сухопутной границы Погранполиции и отдел кинологии. За операцией следил имитированный генеральный штаб с пультом управления, который расположен в военном центре.В этом году учения проводятся по распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Ответственность за планирование и выполнение возглавляется на Силы обороны.В этом году в ходе обучения впервые будет использоваться новая система моделирования VBS3 (Virtual Battlefield), которая позволяет учебному подразделению и руководству отслеживать текущие события в режиме реального времени и отображать их на общей оперативной картине.Как отмечают в Минобороны, межведомственные учения проводятся в этом году в восьмой раз и, в отличие от предыдущих учений, являются более масштабными.Межведомственные учения продлятся до 12 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, учения
В Грузии стартовали командно-штабные учения "Дидгори 2021" - видео
Учения проводятся для улучшения координации и взаимодействия между госорганами в боевых и кризисных ситуациях
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik.
Межведомственные командно-штабные учения "Дидгори 2021" стартовали в Грузии 8 ноября, говорится в сообщении
на сайте министерства обороны Грузии.
"Дидгори 2021" включают в себя полевые компоненты с привлечением войск в различные учебные центры по всей Грузии.
Согласно симуляционному сценарию, представители государственных ведомств Грузии должны взаимодействовать друг с другом в условиях войны и кризиса посредством координированной работы, а также справиться с гибридными вызовами, с операциями информационного воздействия противника и с дезинформацией.
В первый день межведомственных учений были задействованы департамент охраны сухопутной границы Погранполиции и отдел кинологии. За операцией следил имитированный генеральный штаб с пультом управления, который расположен в военном центре.
В этом году учения проводятся по распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Ответственность за планирование и выполнение возглавляется на Силы обороны.
В этом году в ходе обучения впервые будет использоваться новая система моделирования VBS3 (Virtual Battlefield), которая позволяет учебному подразделению и руководству отслеживать текущие события в режиме реального времени и отображать их на общей оперативной картине.
Как отмечают в Минобороны, межведомственные учения проводятся в этом году в восьмой раз и, в отличие от предыдущих учений, являются более масштабными.
Межведомственные учения продлятся до 12 ноября.
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