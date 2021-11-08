https://sputnik-georgia.ru/20211108/v-tbilisi-i-marneuli-zaderzhany-narkotorgovtsy-izyato-bolshe-kilogramma-narkotikov-261874048.html

В Тбилиси и Марнеули задержаны наркоторговцы, изъято больше килограмма наркотиков

В Тбилиси и Марнеули задержаны наркоторговцы, изъято больше килограмма наркотиков

Обвиняемым в наркопреступлении грозит от восьми до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T14:16+0400

2021-11-08T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В ходе спецопераций в Тбилиси и в Марнеули задержаны два человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах, сообщает МВД Грузии.Один подозреваемый был задержан в городе Марнеули, второй – в поселке Поничала в Тбилиси.В результате личного обыска задержанного в Поничала полиция изъяла 700 граммов героиносодержащих наркотиков в качестве вещественных доказательств.У второго задержанного в Марнеули при обыске в подсобном помещении его жилого дома было найдено более 500 граммов героиносодержащих наркотических веществ.Преступление наказывается лишением свободы от восьми до 20 лет или бессрочным заключением.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, наркотики, преступность в грузии