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В Тбилиси и Марнеули задержаны наркоторговцы, изъято больше килограмма наркотиков
В Тбилиси и Марнеули задержаны наркоторговцы, изъято больше килограмма наркотиков
Обвиняемым в наркопреступлении грозит от восьми до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T14:16+0400
2021-11-08T14:18+0400
новости
грузия
наркотики
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В ходе спецопераций в Тбилиси и в Марнеули задержаны два человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах, сообщает МВД Грузии.Один подозреваемый был задержан в городе Марнеули, второй – в поселке Поничала в Тбилиси.В результате личного обыска задержанного в Поничала полиция изъяла 700 граммов героиносодержащих наркотиков в качестве вещественных доказательств.У второго задержанного в Марнеули при обыске в подсобном помещении его жилого дома было найдено более 500 граммов героиносодержащих наркотических веществ.Преступление наказывается лишением свободы от восьми до 20 лет или бессрочным заключением.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, наркотики, преступность в грузии

В Тбилиси и Марнеули задержаны наркоторговцы, изъято больше килограмма наркотиков

14:16 08.11.2021 (обновлено: 14:18 08.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция - пистолеты и наручники
Патрульная полиция - пистолеты и наручники - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Обвиняемым в наркопреступлении грозит от восьми до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. В ходе спецопераций в Тбилиси и в Марнеули задержаны два человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах, сообщает МВД Грузии.
Один подозреваемый был задержан в городе Марнеули, второй – в поселке Поничала в Тбилиси.
В результате личного обыска задержанного в Поничала полиция изъяла 700 граммов героиносодержащих наркотиков в качестве вещественных доказательств.
У второго задержанного в Марнеули при обыске в подсобном помещении его жилого дома было найдено более 500 граммов героиносодержащих наркотических веществ.
Преступление наказывается лишением свободы от восьми до 20 лет или бессрочным заключением.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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