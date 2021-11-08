https://sputnik-georgia.ru/20211108/vaktsinirovannye-pensionery-v-gruzii-poluchat-denezhnye-nadbavki-261879889.html

Вакцинированные пенсионеры в Грузии получат по 200 лари

Вакцинированные пенсионеры в Грузии получат по 200 лари

Власти Грузии решили ввести денежное вознаграждение за добровольную вакцинацию пенсионеров 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T14:08+0400

2021-11-08T14:08+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Каждый пенсионер в Грузии, который сделает прививку от коронавируса с 8 ноября до 1 января, получит одноразовую денежную надбавку в 200 лари (63 доллара), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после заседания Межведомственного координационного совета."Деньги будут зачислены сразу же после первой дозы вакцины", – заявил Гарибашвили.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам от 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, пенсию получают около 793,5 тысячи человек, из которых 418,1 тысячи старше 70 лет.В Грузии к 8 ноября подтверждено 755 046 случаев коронавируса. Из них выздоровели 693 129 человек, скончались 10 509. К этому времени вакцинировано всего 33,3% взрослого населения.

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новости, грузия, коронавирус covid-19