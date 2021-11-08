Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
"Зеленые паспорта" в Грузии вводятся с 1 декабря
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211108/vaktsinirovannye-pensionery-v-gruzii-poluchat-denezhnye-nadbavki-261879889.html
Вакцинированные пенсионеры в Грузии получат по 200 лари
Вакцинированные пенсионеры в Грузии получат по 200 лари
Власти Грузии решили ввести денежное вознаграждение за добровольную вакцинацию пенсионеров 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T14:08+0400
2021-11-08T15:41+0400
пятая волна
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462504_0:14:1024:590_1920x0_80_0_0_7a991aca5901fc396ff2bb037f7b7219.jpg
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Каждый пенсионер в Грузии, который сделает прививку от коронавируса с 8 ноября до 1 января, получит одноразовую денежную надбавку в 200 лари (63 доллара), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после заседания Межведомственного координационного совета."Деньги будут зачислены сразу же после первой дозы вакцины", – заявил Гарибашвили.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам от 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, пенсию получают около 793,5 тысячи человек, из которых 418,1 тысячи старше 70 лет.В Грузии к 8 ноября подтверждено 755 046 случаев коронавируса. Из них выздоровели 693 129 человек, скончались 10 509. К этому времени вакцинировано всего 33,3% взрослого населения.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462504_107:0:1024:688_1920x0_80_0_0_13f463c69ce0fb2f3ff9b86889bd051b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, коронавирус covid-19

Вакцинированные пенсионеры в Грузии получат по 200 лари

14:08 08.11.2021 (обновлено: 15:41 08.11.2021)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© Government of Georgia
Власти Грузии решили ввести денежное вознаграждение за добровольную вакцинацию пенсионеров
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Каждый пенсионер в Грузии, который сделает прививку от коронавируса с 8 ноября до 1 января, получит одноразовую денежную надбавку в 200 лари (63 доллара), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после заседания Межведомственного координационного совета.
"Деньги будут зачислены сразу же после первой дозы вакцины", – заявил Гарибашвили.
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам от 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, пенсию получают около 793,5 тысячи человек, из которых 418,1 тысячи старше 70 лет.
В Грузии к 8 ноября подтверждено 755 046 случаев коронавируса. Из них выздоровели 693 129 человек, скончались 10 509. К этому времени вакцинировано всего 33,3% взрослого населения.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:35Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" предложил план примирения власти и оппозиции
15:29Куда нельзя будет попасть без "зеленого паспорта"?
15:19Вакцинация в Грузии остается добровольной – премьер
15:16Сборная Грузии по футболу потеряла нападающего перед матчем со Швецией
14:46Каладзе предложил воздвигнуть мемориал героям в парке Ваке
14:31Ученый рассказал, сколько антител полностью защищают от дельта-штамма коронавируса
14:25Голодающий Саакашвили причастился и исповедовался
14:16В Тбилиси и Марнеули задержаны наркоторговцы, изъято больше килограмма наркотиков
14:08Вакцинированные пенсионеры в Грузии получат по 200 лари
14:07"Зеленые паспорта" в Грузии вводятся с 1 декабря
13:31Грузинские борцы завоевали только одну медаль на молодежном чемпионате мира
13:14"Ситуация взрывоопасна" – партия "Лело" призывает власти Грузии к диалогу
13:03"Не допустим эскалации" – МВД Грузии распространило заявление перед акцией оппозиции
12:44"Победил заслуженно" – премьер Грузии обещает сотрудничать с оппозиционным мэром
12:30Претендент на "Оскар" от Грузии получил три награды на кинофестивале в Котбусе
12:14Премьер Грузии: пора отложить узкопартийные интересы в сторону
11:59Ковид-статистика Грузии: в Тбилиси выявлена половина новых случаев
11:44"Грузинская мечта" ответила на ультиматум оппозиции
11:14"Только не с одним" – блогер Настя Ивлеева хочет встречаться с грузином
10:59Коронавирус в Грузии: в реанимации детской клиники им. Цицишвили мест нет