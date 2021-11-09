https://sputnik-georgia.ru/20211109/antimonopolnaya-sluzhba-gruzii-vystupaet-za-reformu-rynka-lekarstv-strany-261930509.html

Антимонопольная служба Грузии выступает за реформу рынка лекарств страны

Антимонопольная служба Грузии выступает за реформу рынка лекарств страны

Премьер намерен начать встречи с основными игроками фармацевтического сектора для проведения реформ 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T21:43+0400

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общество

новости

грузия

ираклий гарибашвили

цены

агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, среди которых введение системы электронных рецептов и регулирование цен на лекарства, заявил глава Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинидзе на встрече с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, сообщила пресс-служба правительства.На встрече обсуждался промежуточный отчет фармацевтического рынка, подготовленный Агентством конкуренции.Как отметил премьер-министр, население беспокоят цены на лекарства, у общества есть вопросы, поэтому необходимо изучить эту проблему, а процесс должен быть максимально прозрачным. С этой целью будут инициированы встречи с представителями сектора, чтобы гарантировать, что ни один вопрос не останется без ответа."Давайте начнем диалог с представителями этого сектора, с основными игроками. Я также собираюсь начать активную работу в формате Экономического совета по урегулированию этого вопроса", - сказал премьер.Как отметил руководитель Агентства конкуренции, промежуточный отчет о фармацевтическом рынке содержит рекомендации, предполагающие усиление конкуренции на фармацевтическом рынке и больший доступ к лекарствам для потребителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210802/Tseny-na-lekarstva-budut-peresmotreny-v-Gruzii---premer-252484248.html

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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, цены, агентство конкуренции грузии