https://sputnik-georgia.ru/20211109/antimonopolnaya-sluzhba-gruzii-vystupaet-za-reformu-rynka-lekarstv-strany-261930509.html
Антимонопольная служба Грузии выступает за реформу рынка лекарств страны
Антимонопольная служба Грузии выступает за реформу рынка лекарств страны
Премьер намерен начать встречи с основными игроками фармацевтического сектора для проведения реформ 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T21:43+0400
2021-11-09T21:43+0400
2021-11-09T21:43+0400
общество
новости
грузия
ираклий гарибашвили
цены
агентство конкуренции грузии
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, среди которых введение системы электронных рецептов и регулирование цен на лекарства, заявил глава Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинидзе на встрече с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, сообщила пресс-служба правительства.На встрече обсуждался промежуточный отчет фармацевтического рынка, подготовленный Агентством конкуренции.Как отметил премьер-министр, население беспокоят цены на лекарства, у общества есть вопросы, поэтому необходимо изучить эту проблему, а процесс должен быть максимально прозрачным. С этой целью будут инициированы встречи с представителями сектора, чтобы гарантировать, что ни один вопрос не останется без ответа."Давайте начнем диалог с представителями этого сектора, с основными игроками. Я также собираюсь начать активную работу в формате Экономического совета по урегулированию этого вопроса", - сказал премьер.Как отметил руководитель Агентства конкуренции, промежуточный отчет о фармацевтическом рынке содержит рекомендации, предполагающие усиление конкуренции на фармацевтическом рынке и больший доступ к лекарствам для потребителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, цены, агентство конкуренции грузии
Антимонопольная служба Грузии выступает за реформу рынка лекарств страны
Премьер намерен начать встречи с основными игроками фармацевтического сектора для проведения реформ
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik.
Фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, среди которых введение системы электронных рецептов и регулирование цен на лекарства, заявил глава Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинидзе на встрече с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, сообщила пресс-служба
правительства.
На встрече обсуждался промежуточный отчет фармацевтического рынка, подготовленный Агентством конкуренции.
"В конечном итоге изменения в законодательство сделают рынок более конкурентоспособным, что, следовательно, должно отразиться в ценах на лекарства в течение определенного периода времени. Прежде всего, для потребителей важно иметь более осознанный выбор", - заявил Леквинадзе.
Как отметил премьер-министр, население беспокоят цены на лекарства, у общества есть вопросы, поэтому необходимо изучить эту проблему, а процесс должен быть максимально прозрачным. С этой целью будут инициированы встречи с представителями сектора, чтобы гарантировать, что ни один вопрос не останется без ответа.
"Давайте начнем диалог с представителями этого сектора, с основными игроками. Я также собираюсь начать активную работу в формате Экономического совета по урегулированию этого вопроса", - сказал премьер.
Как отметил руководитель Агентства конкуренции, промежуточный отчет о фармацевтическом рынке содержит рекомендации, предполагающие усиление конкуренции на фармацевтическом рынке и больший доступ к лекарствам для потребителей.
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