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https://sputnik-georgia.ru/20211109/cheburashka-ty-li-eto-chikhuakhua-s-neobychnoy-pricheskoy-rassmeshila-set--video-261921433.html
Чебурашка, ты ли это: чихуахуа с необычной прической рассмешила Сеть – видео
Чебурашка, ты ли это: чихуахуа с необычной прической рассмешила Сеть – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T15:55+0400
2021-11-09T15:55+0400
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Как рассказал автор видео, в этот день было особенно холодно, поэтому он решил надеть свитер на свою собаку породы чихуахуа по кличке Ив. После этого он ушел спать, и, проснувшись увидел забавное зрелище. На кадрах видно, как на диван запрыгивает собачка с огромными ушами. Из-за статического электричества от одежды ее волосы встали дыбом, и она превратилась в чебурашку.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, смешные видео, вирусные видео

Чебурашка, ты ли это: чихуахуа с необычной прической рассмешила Сеть – видео

15:55 09.11.2021
© Youtube / ViralHogЧебурашка, ты ли это: чихуахуа с необычной прической рассмешила Сеть – видео
Чебурашка, ты ли это: чихуахуа с необычной прической рассмешила Сеть – видео - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© Youtube / ViralHog
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Как рассказал автор видео, в этот день было особенно холодно, поэтому он решил надеть свитер на свою собаку породы чихуахуа по кличке Ив. После этого он ушел спать, и, проснувшись увидел забавное зрелище. На кадрах видно, как на диван запрыгивает собачка с огромными ушами. Из-за статического электричества от одежды ее волосы встали дыбом, и она превратилась в чебурашку.
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