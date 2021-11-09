https://sputnik-georgia.ru/20211109/cheburashka-ty-li-eto-chikhuakhua-s-neobychnoy-pricheskoy-rassmeshila-set--video-261921433.html

Чебурашка, ты ли это: чихуахуа с необычной прической рассмешила Сеть – видео

Чебурашка, ты ли это: чихуахуа с необычной прической рассмешила Сеть – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T15:55+0400

2021-11-09T15:55+0400

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Как рассказал автор видео, в этот день было особенно холодно, поэтому он решил надеть свитер на свою собаку породы чихуахуа по кличке Ив. После этого он ушел спать, и, проснувшись увидел забавное зрелище. На кадрах видно, как на диван запрыгивает собачка с огромными ушами. Из-за статического электричества от одежды ее волосы встали дыбом, и она превратилась в чебурашку.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, смешные видео, вирусные видео