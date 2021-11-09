https://sputnik-georgia.ru/20211109/desyatki-mostov-i-tonneley-na-rikotskom-perevale-vedutsya-aktivnye-raboty-261912521.html

Десятки мостов и тоннелей: на Рикотском перевале ведутся активные работы

Десятки мостов и тоннелей: на Рикотском перевале ведутся активные работы

Строительство дороги, связывающей Восточную и Западную Грузию, планируется завершить поэтапно к 2023 году 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T13:37+0400

2021-11-09T13:37+0400

2021-11-09T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. На Рикотском перевале активно ведутся строительные работы – уже пробито 14 тоннелей, параллельно ведутся работы по строительству 80 мостов и 47 тоннелей, говорится в сообщении пресс-службы департамента автомобильных дорог.Всего на Рикоти планируется построить 51,6 км 4-полосной магистрали, которая объединит в себе 96 мостов и 53 тоннеля.На данный момент допустимая скорость передвижения на Рикоти - 60 км/ч, а после завершения строительства она увеличится вдвое.Новая дорога будет отвечать всем современным стандартам безопасности дорожного движения, заявляют в департаменте.Строительство дороги Рикоти планируется завершить поэтапно к 2023 году.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210615/Rabochie-na-stroitelstve-dorogi-cherez-Rikoti-trebuyut-uvelich-zarplatu-252032057.html

рикотский перевал

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экономика, новости, грузия, рикотский перевал, грузинские дороги, машины и их водители, рикотский тоннель