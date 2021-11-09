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Грузия в Рейтинге военной мощи
Грузия в Рейтинге военной мощи
Global Firepower опубликовал итоги ежегодного исследования военной мощи 140 стран мира 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T20:36+0400
2021-11-09T20:36+0400
инфографика
вооружения
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В рейтинге Global Firepower используется более 50 факторов для определения индекса иностранных армий с разными категориями: от военной мощи и финансов до материально-технических возможностей и географии.Первые места традиционно разделили США, Россия и Китай. Грузия в рейтинге занимает 92 место. Национальная 20-тысячная действующая армия имеет на вооружении около 20 ударных самолетов и вертолетов, более 160 танков, 580 единиц бронетранспортеров, 156 артиллерийских установок, 50 систем РСЗО (плюс 9 патрульных катеров МВД).С учетом населения – 3,9 млн человек и площади 69,7 тысяч км² – Грузия сверхмилитаризованная страна, военный бюджет – 300 млн долларов. Для сравнения, Кыргызстан уступает в военной мощи, имея население 6,6 млн человек, площадь 199,9 тысячи км² и военный бюджет 20 млн долларов.В инфографике Sputnik Таджикистан вы узнаете, как распределились места в рейтинге Global Firepower в странах бывшего СССР и других странах.
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инфографика, вооружения, инфографика

Грузия в Рейтинге военной мощи

20:36 09.11.2021
Global Firepower опубликовал итоги ежегодного исследования военной мощи 140 стран мира
В рейтинге Global Firepower используется более 50 факторов для определения индекса иностранных армий с разными категориями: от военной мощи и финансов до материально-технических возможностей и географии.
Рейтинг военной мощи: Таджикистан снова в сотне лучших - Sputnik Грузия
Первые места традиционно разделили США, Россия и Китай. Грузия в рейтинге занимает 92 место. Национальная 20-тысячная действующая армия имеет на вооружении около 20 ударных самолетов и вертолетов, более 160 танков, 580 единиц бронетранспортеров, 156 артиллерийских установок, 50 систем РСЗО (плюс 9 патрульных катеров МВД).
С учетом населения – 3,9 млн человек и площади 69,7 тысяч км² – Грузия сверхмилитаризованная страна, военный бюджет – 300 млн долларов. Для сравнения, Кыргызстан уступает в военной мощи, имея население 6,6 млн человек, площадь 199,9 тысячи км² и военный бюджет 20 млн долларов.
В инфографике Sputnik Таджикистан вы узнаете, как распределились места в рейтинге Global Firepower в странах бывшего СССР и других странах.
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