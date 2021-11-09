Как Пекин готовится к Олимпийским играм 2022 - фото
Пять площадок Летних игр Пекина-2008 будут повторно использованы для проведения Пекина-2022
Пять площадок Летних игр Пекина-2008 будут повторно использованы для проведения Пекина-2022
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в феврале 2022 года и совпадут с Китайским Новым годом, или Праздником весны
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в феврале 2022 года и совпадут с Китайским Новым годом, или Праздником весны
Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Олимпийские игры
Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Олимпийские игры
Игры пройдут под девизом "Радостное свидание на чистом льду и снегу" и будут опираться на наследие летней Олимпиады 2008 года
Игры пройдут под девизом "Радостное свидание на чистом льду и снегу" и будут опираться на наследие летней Олимпиады 2008 года
Организаторы надеются, что Пекин-2022 вдохновит миллионы китайцев открыть для себя зимние виды спорта
Организаторы надеются, что Пекин-2022 вдохновит миллионы китайцев открыть для себя зимние виды спорта
Популярный зимний курорт Чунли в провинции Хебей станет одним из трех кластеров Олимпиады и примет соревнования по сноубордингу, лыжному фристайлу, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью и биатлону
Популярный зимний курорт Чунли в провинции Хебей станет одним из трех кластеров Олимпиады и примет соревнования по сноубордингу, лыжному фристайлу, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью и биатлону
В олимпийской программе появится семь новых соревнований: женский одиночный бобслей, лыжный биг-эйр среди мужчин и женщин, смешанная эстафета в шорт-треке, а также смешанные командные соревнования по прыжкам с трамплина, фристайлу и сноуборд-кроссу
В олимпийской программе появится семь новых соревнований: женский одиночный бобслей, лыжный биг-эйр среди мужчин и женщин, смешанная эстафета в шорт-треке, а также смешанные командные соревнования по прыжкам с трамплина, фристайлу и сноуборд-кроссу
"Кубик льда" - один из стадионов Пекина-2008, принимает в эти дни квалификационные соревнования по керлингу
"Кубик льда" - один из стадионов Пекина-2008, принимает в эти дни квалификационные соревнования по керлингу
Национальный стадион "Птичье гнездо" в Пекине через четырнадцать лет снова станет главной ареной церемонии открытия Олимпийских игр
Национальный стадион "Птичье гнездо" в Пекине через четырнадцать лет снова станет главной ареной церемонии открытия Олимпийских игр
Горнолыжные состязания, прыжки с трамплина, бобслей и санный спорт на Олимпиаде-2022 примет пригород Пекина Яньцин
Горнолыжные состязания, прыжки с трамплина, бобслей и санный спорт на Олимпиаде-2022 примет пригород Пекина Яньцин