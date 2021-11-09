https://sputnik-georgia.ru/20211109/kak-pekin-gotovitsya-k-olimpiyskim-igram-2022---foto-261933867.html

Как Пекин готовится к Олимпийским играм 2022 - фото

Как Пекин готовится к Олимпийским играм 2022 - фото

Пекин станет первой в мировой истории столицей сразу двух Олимпиад - летней и зимней. Смотрите в фотоленте Sputnik, как город готовится принять главное... 09.11.2021, Sputnik Грузия

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Право проведения зимней Олимпиады-2022 Пекин получил 31 июля 2015 года.В семи зимних видах спорта будет разыграно 109 комплектов медалей, причем первые шесть комплектов будут вручены на следующий день после торжественной церемонии открытия Олимпийских игр, пятого февраля. А на шестнадцатый день после зажжения олимпийского огня, в день закрытия Игр, будут вручены последние четыре комплекта наград.

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спорт, фотоленты, мультимедиа, олимпийские игры, новости в фотографиях, пекин, фото