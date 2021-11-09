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https://sputnik-georgia.ru/20211109/kak-pekin-gotovitsya-k-olimpiyskim-igram-2022---foto-261933867.html
Как Пекин готовится к Олимпийским играм 2022 - фото
Как Пекин готовится к Олимпийским играм 2022 - фото
Пекин станет первой в мировой истории столицей сразу двух Олимпиад - летней и зимней. Смотрите в фотоленте Sputnik, как город готовится принять главное... 09.11.2021, Sputnik Грузия
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Право проведения зимней Олимпиады-2022 Пекин получил 31 июля 2015 года.В семи зимних видах спорта будет разыграно 109 комплектов медалей, причем первые шесть комплектов будут вручены на следующий день после торжественной церемонии открытия Олимпийских игр, пятого февраля. А на шестнадцатый день после зажжения олимпийского огня, в день закрытия Игр, будут вручены последние четыре комплекта наград.
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Как Пекин готовится к Олимпийским играм 2022 - фото

23:13 09.11.2021 (обновлено: 00:24 10.11.2021)
Пекин станет первой в мировой истории столицей сразу двух Олимпиад - летней и зимней. Смотрите в фотоленте Sputnik, как город готовится принять главное спортивное событие планеты
Право проведения зимней Олимпиады-2022 Пекин получил 31 июля 2015 года.
В семи зимних видах спорта будет разыграно 109 комплектов медалей, причем первые шесть комплектов будут вручены на следующий день после торжественной церемонии открытия Олимпийских игр, пятого февраля. А на шестнадцатый день после зажжения олимпийского огня, в день закрытия Игр, будут вручены последние четыре комплекта наград.


© REUTERS / Tingshu Wang

Пять площадок Летних игр Пекина-2008 будут повторно использованы для проведения Пекина-2022

Пять площадок Летних игр Пекина-2008 будут повторно использованы для проведения Пекина-2022 - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS / Tingshu Wang

Пять площадок Летних игр Пекина-2008 будут повторно использованы для проведения Пекина-2022

© REUTERS / TINGSHU WANG

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в феврале 2022 года и совпадут с Китайским Новым годом, или Праздником весны

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в феврале 2022 года и совпадут с Китайским Новым годом, или Праздником весны - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS / TINGSHU WANG

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в феврале 2022 года и совпадут с Китайским Новым годом, или Праздником весны

© REUTERS / THOMAS PETER

Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Олимпийские игры

Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Олимпийские игры - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS / THOMAS PETER

Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Олимпийские игры

© REUTERS / Tingshu Wang

Игры пройдут под девизом "Радостное свидание на чистом льду и снегу" и будут опираться на наследие летней Олимпиады 2008 года

Игры пройдут под девизом &quot;Радостное свидание на чистом льду и снегу&quot; и будут опираться на наследие летней Олимпиады 2008 года - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS / Tingshu Wang

Игры пройдут под девизом "Радостное свидание на чистом льду и снегу" и будут опираться на наследие летней Олимпиады 2008 года

© REUTERS / TINGSHU WANG

Организаторы надеются, что Пекин-2022 вдохновит миллионы китайцев открыть для себя зимние виды спорта

Организаторы надеются, что Пекин-2022 вдохновит миллионы китайцев открыть для себя зимние виды спорта - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS / TINGSHU WANG

Организаторы надеются, что Пекин-2022 вдохновит миллионы китайцев открыть для себя зимние виды спорта

© REUTERS / Tingshu Wang

Популярный зимний курорт Чунли в провинции Хебей станет одним из трех кластеров Олимпиады и примет соревнования по сноубордингу, лыжному фристайлу, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью и биатлону

Популярный зимний курорт Чунли в провинции Хебей станет одним из трех кластеров Олимпиады и примет соревнования по сноубордингу, лыжному фристайлу, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью и биатлону - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS / Tingshu Wang

Популярный зимний курорт Чунли в провинции Хебей станет одним из трех кластеров Олимпиады и примет соревнования по сноубордингу, лыжному фристайлу, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью и биатлону

© REUTERS / Tingshu Wang

В олимпийской программе появится семь новых соревнований: женский одиночный бобслей, лыжный биг-эйр среди мужчин и женщин, смешанная эстафета в шорт-треке, а также смешанные командные соревнования по прыжкам с трамплина, фристайлу и сноуборд-кроссу

В олимпийской программе появится семь новых соревнований: женский одиночный бобслей, лыжный биг-эйр среди мужчин и женщин, смешанная эстафета в шорт-треке, а также смешанные командные соревнования по прыжкам с трамплина, фристайлу и сноуборд-кроссу - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS / Tingshu Wang

В олимпийской программе появится семь новых соревнований: женский одиночный бобслей, лыжный биг-эйр среди мужчин и женщин, смешанная эстафета в шорт-треке, а также смешанные командные соревнования по прыжкам с трамплина, фристайлу и сноуборд-кроссу

© REUTERS / Tingshu Wang

"Кубик льда" - один из стадионов Пекина-2008, принимает в эти дни квалификационные соревнования по керлингу

&quot;Кубик льда&quot; - один из стадионов Пекина-2008, принимает в эти дни квалификационные соревнования по керлингу - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS / Tingshu Wang

"Кубик льда" - один из стадионов Пекина-2008, принимает в эти дни квалификационные соревнования по керлингу

© REUTERS / THOMAS PETER

Национальный стадион "Птичье гнездо" в Пекине через четырнадцать лет снова станет главной ареной церемонии открытия Олимпийских игр

Национальный стадион &quot;Птичье гнездо&quot; в Пекине через четырнадцать лет снова станет главной ареной церемонии открытия Олимпийских игр - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS / THOMAS PETER

Национальный стадион "Птичье гнездо" в Пекине через четырнадцать лет снова станет главной ареной церемонии открытия Олимпийских игр

© REUTERS / Tingshu Wang

Горнолыжные состязания, прыжки с трамплина, бобслей и санный спорт на Олимпиаде-2022 примет пригород Пекина Яньцин

Горнолыжные состязания, прыжки с трамплина, бобслей и санный спорт на Олимпиаде-2022 примет пригород Пекина Яньцин - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS / Tingshu Wang

Горнолыжные состязания, прыжки с трамплина, бобслей и санный спорт на Олимпиаде-2022 примет пригород Пекина Яньцин

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