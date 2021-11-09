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Капитан сборной Грузии по регби: матч против Франции для нас принципиальный
Капитан сборной Грузии по регби: матч против Франции для нас принципиальный
Тест-матч между сборными Грузии и Франции состоится 14 ноября в Бордо 09.11.2021, Sputnik Грузия
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спорт
грузия
сборная грузии по регби
регби
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ТБИЛИСИ, 9 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили и капитан команды Мераб Шарикадзе, прокомментировали предстоящий тест-матч против Франции, который состоится 14 ноября в Бордо."Неделя подготовки прошла плодотворно, и мы отработали множество деталей. Сборная Франции последние несколько лет находится в великолепной форме. У этой команды на отличном уровне как силовая борьба, так и игра на руках. Для нас вызов сразиться с ними в статичных фазах. Сможем или нет закрыть нашего соперника – увидим 14 ноября", – приводит слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.Предстоящий тест-матч к разряду принципиальных относит и капитан сборной Грузии Мераб Шарикадзе, который долгое время играл в чемпионате Франции:"Я не один год провел в чемпионате Франции. Многие ребята до сих пор там выступают, поэтому для нас это очень принципиальная игра. Мы должны доказать сопернику, что грузинское регби находится на высоком уровне. Постараемся показать качественную игру, после которой мы будем с высоко поднятой головой. Очень сложно в чем-либо превзойти сборную Франции, но в этом и заключается наша задача – создать сопернику проблемы в каждом из компонентов", – сказал капитан "лелос".Тест-матч между сборными Грузии и Франции состоится 14 ноября в Бордо и начнется в 17:00 по тбилисскому времени.Со сборной Франции грузинские регбисты сыграют второй раз в истории. Первый раз команды пересеклись на чемпионате мира в 2007 году, и тогда французы одержали убедительную победу со счетом 64:7.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, сборная грузии по регби, регби

Капитан сборной Грузии по регби: матч против Франции для нас принципиальный

11:58 09.11.2021 (обновлено: 12:11 09.11.2021)
© Georgia Rugby UnionСборная Грузии по регби
Сборная Грузии по регби - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© Georgia Rugby Union
Тест-матч между сборными Грузии и Франции состоится 14 ноября в Бордо
ТБИЛИСИ, 9 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили и капитан команды Мераб Шарикадзе, прокомментировали предстоящий тест-матч против Франции, который состоится 14 ноября в Бордо.
"Неделя подготовки прошла плодотворно, и мы отработали множество деталей. Сборная Франции последние несколько лет находится в великолепной форме. У этой команды на отличном уровне как силовая борьба, так и игра на руках. Для нас вызов сразиться с ними в статичных фазах. Сможем или нет закрыть нашего соперника – увидим 14 ноября", – приводит слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.
Предстоящий тест-матч к разряду принципиальных относит и капитан сборной Грузии Мераб Шарикадзе, который долгое время играл в чемпионате Франции:
"Я не один год провел в чемпионате Франции. Многие ребята до сих пор там выступают, поэтому для нас это очень принципиальная игра. Мы должны доказать сопернику, что грузинское регби находится на высоком уровне. Постараемся показать качественную игру, после которой мы будем с высоко поднятой головой. Очень сложно в чем-либо превзойти сборную Франции, но в этом и заключается наша задача – создать сопернику проблемы в каждом из компонентов", – сказал капитан "лелос".
Тест-матч между сборными Грузии и Франции состоится 14 ноября в Бордо и начнется в 17:00 по тбилисскому времени.
Со сборной Франции грузинские регбисты сыграют второй раз в истории. Первый раз команды пересеклись на чемпионате мира в 2007 году, и тогда французы одержали убедительную победу со счетом 64:7.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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