Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211109/kuda-poekhat-na-novyy-god-2022-tseny-na-tury-s-programmoy-261920521.html
Куда поехать на Новый год 2022: цены на туры с программой
Куда поехать на Новый год 2022: цены на туры с программой
Новый Год - самый любимый праздник большинства детей и взрослых - его с нетерпением ждут и к нему долго готовятся
2021-11-09T15:54+0400
2021-11-09T16:00+0400
справки
туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/1c/251030874_0:85:3339:1963_1920x0_80_0_0_71b0991397944a26f2f1093a836e8ae0.jpg
Новогодние каникулы – отличный повод отправиться в путешествие в другую страну, приобщиться к ее традициям и набраться новых впечатлений.До Нового 2022 года осталось чуть больше полутора месяцев, а это значит, что пришло время задуматься, куда поехать в условиях пандемии коронавируса и как провести новогодние праздники.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, куда можно поехать на Новый год, а также цены на туры с программой.Куда поехать на Новый годРешить куда поехать на Новый год достаточно сложно – туров, несмотря на то, что из-за пандемии некоторые страны могут быть закрыты для туристов, достаточно много.Встретить Новый год можно на пляже, где тепло и уютно, покоряя горные вершины и наслаждаясь зимними забавами, или в одном из пабов, распевая новогодние песни с местными жителями. Главное решить для себя, куда хочется поехать на праздники и выбрать тур с соответствующий программой.ТанзанияНовый год на пляже – прекрасная возможность сменить холодный снежный город на теплое море и яркое солнце. Вы сможете встретить Новый год под пальмой, наесться морепродуктов и тропических фруктов, заняться сноркелингом или дайвингом, приобрести ровный загар, зарядиться витамином D и так далее.Теплые воды Индийского океана и белоснежные пляжи острова Занзибар манят даже самых опытных туристов. Цены на семидневный тур на две персоны с развлекательной программой от 1 863 долларов.КубаПоехав на Кубу, вы встретите Новый год на роскошном белоснежном пляже в окружении потрясающе красивой экзотической природы. Первого января на Кубе празднуют День освобождения страны, поэтому Новый год там отмечают с особым с размахом – повсеместно проходят парады, шествия и карнавалы.Цена восьмидневного тура на Кубу с развлекательной программой от тысячи долларов за персону.ОАЭПоехать на Новый год можно в ОАЭ – в Дубае вас ждут шикарные отели, великолепные праздничные программы, экзотические блюда и грандиозные фейерверки.Цена на восьмидневный тур от 837 долларов за человека.ИталияПоехать на Новый год можно в Италию – здесь вас ждет большой выбор семейных курортов, сочетающих в себе приемлемые цены и отличный сервис.Восьмидневный экскурсионный тур по Италии от 1 053 долларов за персону.Программой восьмидневного тура предусмотрено посещение Вероны, Флоренции, Пизы, Сиены, Генуи, Турина, Милана, Сан-Марино, Равенны и Болоньи.Встретить Новый год можно на одном из курортов в Доломитовых Альпах и не раз насладиться закатом в фантастических кремово-розовых вершинах. Цена восьмидневного горнолыжного тура за двоих от 1 579 долларов.ФранцияПариж – самое романтическое место, куда можно поехать на Новый год - главные празднества происходят у Эйфелевой башни, рядом с Триумфальной аркой и на Елисейских полях. Поехать на Новый год можно в Париж, где расположен Диснейленд, и с детьми – в новогоднюю ночь там устраивают специальные представления.Восьмидневный тур в Париж за персону стоит от 1092 долларов.Цена восьмидневного тура на горнолыжный курорт Три долины во Франции от 1261 долларов за персону.ГерманияПоехать можно в Германию, где Рождество и Новый год встречают с размахом - потрясающее новогоднее настроение создают улицы и деревья, украшенные пестрыми гирляндами, рождественские базары и ярмарки, где можно попробовать горячий глинтвейн, сладости и традиционные немецкие колбаски.Цена восьмидневного тура в Германию с развлекательной программой от 591 доллара за человека.АнглияВесело празднуют Новый год в Лондоне – основные празднества проходят на Трафальгарской площади и на набережной Темзы. Фейерверки запускаются с плотов на реке, а также рядом со знаменитым колесом обозрения London Eye. А 1 января можно принять участие в крупнейшем в своем роде параде, ежегодно проходящем на улицах Лондона - London New Year"s Day ParadeЦена четырехдневного тура в Лондон от 974 долларов за персону.ЕгипетНовый год египтяне еще со времен фараонов празднуют в сентябре, но для туристов в середине декабря — начале января, на курортах царит праздничная атмосфера. Все отели стараются организовать особую развлекательную программу, со всевозможными представлениями, восточными танцами и модными ди-джеями.Семидневный тур в Египет на Новый год, за человека стоит от 462 долларов.АрменияПоехав в Армению – вы встретите Новый год в дружелюбной и праздничной атмосфере, попробуете блюда армянской национальной кухни, познакомитесь с основными достопримечательностями, культурой и историей страны.На Новый год семидневный экскурсионный тур по Армении за человека стоит от 405 долларов.В программу тура входит посещение храма Гарни, экскурсия по монастырю Гегард, автобусная обзорная экскурсия по Еревану, пешая обзорная экскурсия в центре города, посещение монастыря Хор-Вирап, -экскурсия по городу Эчмиадзин и территории Эчмиадзинского Кафедрального Собора, осмотр руин древнего xрама Звартноц.ТурцияВыбрав Турцию - вы побываете в 10 старинных и современных городах страны, познакомитесь с 5 древними цивилизациями мира, посетите Европу и Азию, увидите более 20 уникальных архитектурных ансамблей и не меньше тысячи древних реликвий, фресок и статуй, общий возраст которых составит более 100 тысяч лет.Цена на восьмидневный экскурсионный тур по Турции от 652 долларов за человека.В программу тура входят экскурсии по исторической части Стамбула, по Анкаре, Каппадокии, по комлексу Мевляна в Конии, по Хиераполису в Памуккале, по Эфесу, в Пергаме, Ассосу, Трое.ГрузияГрузия на Новый год - прекрасная возможность насладиться зимними забавами, полюбоваться живописной природой и множеством достопримечательностей, отведать национальные блюда и изысканные вина, а также испытать неповторимое грузинское гостеприимство.Выбрав подходящий по программе тур в Грузию зимой, на Новый год, вы сможете одновременно в одной поездке почувствовать теплое дыхание моря, под ласковый шелест пальмовых листьев, а через пару часов очутиться в снежной сказке, наслаждаясь традиционными зимними забавами.Шестидневный тур зимой по маршруту: Тбилиси — Мцхета-Джвари – Батуми-Годердзи за персону стоит от 600 долларов. Встреча Нового года пройдет в Батуми.Цена на семидневный тур по маршруту: Тбилиси- Мцхета - Джвари-Сигнаги - Бодбе –Телави-Боржоми-Бакуриани за человека начинается от 320 долларов. Встреча Нового года пройдет в Тбилиси.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/1c/251030874_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_19878010753893053756ce371973552a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
справки , туризм, туризм

Куда поехать на Новый год 2022: цены на туры с программой

15:54 09.11.2021 (обновлено: 16:00 09.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкПраздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества
Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Vilf
/
Перейти в фотобанк
Новый Год – самый любимый праздник большинства детей и взрослых – его с нетерпением ждут и к нему долго готовятся
Новогодние каникулы – отличный повод отправиться в путешествие в другую страну, приобщиться к ее традициям и набраться новых впечатлений.
До Нового 2022 года осталось чуть больше полутора месяцев, а это значит, что пришло время задуматься, куда поехать в условиях пандемии коронавируса и как провести новогодние праздники.
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, куда можно поехать на Новый год, а также цены на туры с программой.

Куда поехать на Новый год

Решить куда поехать на Новый год достаточно сложно – туров, несмотря на то, что из-за пандемии некоторые страны могут быть закрыты для туристов, достаточно много.
Встретить Новый год можно на пляже, где тепло и уютно, покоряя горные вершины и наслаждаясь зимними забавами, или в одном из пабов, распевая новогодние песни с местными жителями. Главное решить для себя, куда хочется поехать на праздники и выбрать тур с соответствующий программой.

Танзания

Новый год на пляже – прекрасная возможность сменить холодный снежный город на теплое море и яркое солнце. Вы сможете встретить Новый год под пальмой, наесться морепродуктов и тропических фруктов, заняться сноркелингом или дайвингом, приобрести ровный загар, зарядиться витамином D и так далее.
Теплые воды Индийского океана и белоснежные пляжи острова Занзибар манят даже самых опытных туристов. Цены на семидневный тур на две персоны с развлекательной программой от 1 863 долларов.
© photo: Sputnik / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЖирафы
Жирафы - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
Жирафы
© photo: Sputnik / Дмитрий Коробейников
/
Перейти в фотобанк

Куба

Поехав на Кубу, вы встретите Новый год на роскошном белоснежном пляже в окружении потрясающе красивой экзотической природы. Первого января на Кубе празднуют День освобождения страны, поэтому Новый год там отмечают с особым с размахом – повсеместно проходят парады, шествия и карнавалы.
Цена восьмидневного тура на Кубу с развлекательной программой от тысячи долларов за персону.
© photo : PixabayПляж Варадеро на Кубе
Пляж Варадеро на Кубе - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
Пляж Варадеро на Кубе
© photo : Pixabay

ОАЭ

Поехать на Новый год можно в ОАЭ – в Дубае вас ждут шикарные отели, великолепные праздничные программы, экзотические блюда и грандиозные фейерверки.
Цена на восьмидневный тур от 837 долларов за человека.
© AFP / KARIM SAHIBДубаи. Города мира
Дубаи. Города мира - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
Дубаи. Города мира
© AFP / KARIM SAHIB

Италия

Поехать на Новый год можно в Италию – здесь вас ждет большой выбор семейных курортов, сочетающих в себе приемлемые цены и отличный сервис.
Восьмидневный экскурсионный тур по Италии от 1 053 долларов за персону.
Программой восьмидневного тура предусмотрено посещение Вероны, Флоренции, Пизы, Сиены, Генуи, Турина, Милана, Сан-Марино, Равенны и Болоньи.
Встретить Новый год можно на одном из курортов в Доломитовых Альпах и не раз насладиться закатом в фантастических кремово-розовых вершинах. Цена восьмидневного горнолыжного тура за двоих от 1 579 долларов.
© AFP / ALBERTO PIZZOLIПандемия коронавируса - Италия
Пандемия коронавируса - Италия - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
Пандемия коронавируса - Италия
© AFP / ALBERTO PIZZOLI

Франция

Париж – самое романтическое место, куда можно поехать на Новый год - главные празднества происходят у Эйфелевой башни, рядом с Триумфальной аркой и на Елисейских полях. Поехать на Новый год можно в Париж, где расположен Диснейленд, и с детьми – в новогоднюю ночь там устраивают специальные представления.
Восьмидневный тур в Париж за персону стоит от 1092 долларов.
Цена восьмидневного тура на горнолыжный курорт Три долины во Франции от 1261 долларов за персону.
© photo: Sputnik / Dominique Boutin / Перейти в фотобанкПустой Йенский мост неподалеку от Эйфелевой башни во время комендантского часа в Париже
Пустой Йенский мост неподалеку от Эйфелевой башни во время комендантского часа в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
Пустой Йенский мост неподалеку от Эйфелевой башни во время комендантского часа в Париже
© photo: Sputnik / Dominique Boutin
/
Перейти в фотобанк

Германия

Поехать можно в Германию, где Рождество и Новый год встречают с размахом - потрясающее новогоднее настроение создают улицы и деревья, украшенные пестрыми гирляндами, рождественские базары и ярмарки, где можно попробовать горячий глинтвейн, сладости и традиционные немецкие колбаски.
Цена восьмидневного тура в Германию с развлекательной программой от 591 доллара за человека.
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitskiy / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
Выборы в Бундестаг
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitskiy
/
Перейти в фотобанк

Англия

Весело празднуют Новый год в Лондоне – основные празднества проходят на Трафальгарской площади и на набережной Темзы. Фейерверки запускаются с плотов на реке, а также рядом со знаменитым колесом обозрения London Eye. А 1 января можно принять участие в крупнейшем в своем роде параде, ежегодно проходящем на улицах Лондона - London New Year"s Day Parade
Цена четырехдневного тура в Лондон от 974 долларов за персону.
CC0 / Pixabay / Город Лондон. Великобритания
Город Лондон. Великобритания - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
Город Лондон. Великобритания
CC0 / Pixabay /

Египет

Новый год египтяне еще со времен фараонов празднуют в сентябре, но для туристов в середине декабря — начале января, на курортах царит праздничная атмосфера. Все отели стараются организовать особую развлекательную программу, со всевозможными представлениями, восточными танцами и модными ди-джеями.
Семидневный тур в Египет на Новый год, за человека стоит от 462 долларов.
© photo: Sputnik / Fayed El-Gesiri / Перейти в фотобанкГорода мира. Каир
Города мира. Каир - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
Города мира. Каир
© photo: Sputnik / Fayed El-Gesiri
/
Перейти в фотобанк

Армения

Поехав в Армению – вы встретите Новый год в дружелюбной и праздничной атмосфере, попробуете блюда армянской национальной кухни, познакомитесь с основными достопримечательностями, культурой и историей страны.
На Новый год семидневный экскурсионный тур по Армении за человека стоит от 405 долларов.
В программу тура входит посещение храма Гарни, экскурсия по монастырю Гегард, автобусная обзорная экскурсия по Еревану, пешая обзорная экскурсия в центре города, посещение монастыря Хор-Вирап, -экскурсия по городу Эчмиадзин и территории Эчмиадзинского Кафедрального Собора, осмотр руин древнего xрама Звартноц.
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкГорода мира. Ереван
Города мира. Ереван - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
Города мира. Ереван
© photo: Sputnik / Anton Denisov
/
Перейти в фотобанк

Турция

Выбрав Турцию - вы побываете в 10 старинных и современных городах страны, познакомитесь с 5 древними цивилизациями мира, посетите Европу и Азию, увидите более 20 уникальных архитектурных ансамблей и не меньше тысячи древних реликвий, фресок и статуй, общий возраст которых составит более 100 тысяч лет.
Цена на восьмидневный экскурсионный тур по Турции от 652 долларов за человека.
В программу тура входят экскурсии по исторической части Стамбула, по Анкаре, Каппадокии, по комлексу Мевляна в Конии, по Хиераполису в Памуккале, по Эфесу, в Пергаме, Ассосу, Трое.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
Страны мира. Турция
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк

Грузия

Грузия на Новый год - прекрасная возможность насладиться зимними забавами, полюбоваться живописной природой и множеством достопримечательностей, отведать национальные блюда и изысканные вина, а также испытать неповторимое грузинское гостеприимство.
Выбрав подходящий по программе тур в Грузию зимой, на Новый год, вы сможете одновременно в одной поездке почувствовать теплое дыхание моря, под ласковый шелест пальмовых листьев, а через пару часов очутиться в снежной сказке, наслаждаясь традиционными зимними забавами.
Шестидневный тур зимой по маршруту: Тбилиси — Мцхета-Джвари – Батуми-Годердзи за персону стоит от 600 долларов. Встреча Нового года пройдет в Батуми.
Цена на семидневный тур по маршруту: Тбилиси- Мцхета - Джвари-Сигнаги - Бодбе –Телави-Боржоми-Бакуриани за человека начинается от 320 долларов. Встреча Нового года пройдет в Тбилиси.
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси. Район Абанотубани. Колоритные старые дома. Архитектура и достопримечательности
Вид на город Тбилиси. Район Абанотубани. Колоритные старые дома. Архитектура и достопримечательности - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
Вид на город Тбилиси. Район Абанотубани. Колоритные старые дома. Архитектура и достопримечательности
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Материал подготовлен на основе открытых источников
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:38Международный фестиваль музыки барокко пройдет в Тбилиси
15:22Саакашвили правильно переведен в тюремную, а не в гражданскую больницу, считает Кобахидзе
15:22Госпитализация Саакашвили: Минздрав Грузии оценил возможности тюремной больницы
14:59Служба госинспектора расследует факт возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили
14:29Планировалось отравление депутата? - скандальное заявление "Грузинской мечты"
14:29Бустер-доза в Грузии рекомендована всем, кому за 18
14:14Писательница Нино Харатишвили проведет онлайн-встречу с читателями
13:56Брифинг: Что происходит в Грузии и как избежать очередного политического кризиса
13:37Десятки мостов и тоннелей: на Рикотском перевале ведутся активные работы
13:22Омбудсмен: в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, нет некоторого медоборудования
13:07"Я не собираюсь умирать" – голодающий депутат Грузии рассказала, когда примет медпомощь
12:51Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи со смертью писателя Гелы Чарквиани
12:34Президент Грузии отправилась на Кипр: программа визита
11:58Капитан сборной Грузии по регби: матч против Франции для нас принципиальный
11:43Ковид-статистика Грузии: эпидситуация в регионах ухудшается
11:26Сторонники Саакашвили протестуют у здания Минюста в Тбилиси
11:25Скончался писатель и дипломат Гела Чарквиани
11:12Сборная Грузии по футболу начала подготовку к отборочному матчу ЧМ-2022 против Швеции
10:59Саакашвили отказался от медицинской помощи в тюремной больнице
10:52Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 021