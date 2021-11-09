Куда поехать на Новый год 2022: цены на туры с программой
15:54 09.11.2021 (обновлено: 16:00 09.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander Vilf / Перейти в фотобанкПраздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества
© photo: Sputnik / Alexander Vilf/
Новый Год – самый любимый праздник большинства детей и взрослых – его с нетерпением ждут и к нему долго готовятся
Новогодние каникулы – отличный повод отправиться в путешествие в другую страну, приобщиться к ее традициям и набраться новых впечатлений.
До Нового 2022 года осталось чуть больше полутора месяцев, а это значит, что пришло время задуматься, куда поехать в условиях пандемии коронавируса и как провести новогодние праздники.
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, куда можно поехать на Новый год, а также цены на туры с программой.
Куда поехать на Новый год
Решить куда поехать на Новый год достаточно сложно – туров, несмотря на то, что из-за пандемии некоторые страны могут быть закрыты для туристов, достаточно много.
Встретить Новый год можно на пляже, где тепло и уютно, покоряя горные вершины и наслаждаясь зимними забавами, или в одном из пабов, распевая новогодние песни с местными жителями. Главное решить для себя, куда хочется поехать на праздники и выбрать тур с соответствующий программой.
Танзания
Новый год на пляже – прекрасная возможность сменить холодный снежный город на теплое море и яркое солнце. Вы сможете встретить Новый год под пальмой, наесться морепродуктов и тропических фруктов, заняться сноркелингом или дайвингом, приобрести ровный загар, зарядиться витамином D и так далее.
Теплые воды Индийского океана и белоснежные пляжи острова Занзибар манят даже самых опытных туристов. Цены на семидневный тур на две персоны с развлекательной программой от 1 863 долларов.
Жирафы
© photo: Sputnik / Дмитрий Коробейников/
Куба
Поехав на Кубу, вы встретите Новый год на роскошном белоснежном пляже в окружении потрясающе красивой экзотической природы. Первого января на Кубе празднуют День освобождения страны, поэтому Новый год там отмечают с особым с размахом – повсеместно проходят парады, шествия и карнавалы.
Цена восьмидневного тура на Кубу с развлекательной программой от тысячи долларов за персону.
© photo : PixabayПляж Варадеро на Кубе
Пляж Варадеро на Кубе
© photo : Pixabay
ОАЭ
Поехать на Новый год можно в ОАЭ – в Дубае вас ждут шикарные отели, великолепные праздничные программы, экзотические блюда и грандиозные фейерверки.
Цена на восьмидневный тур от 837 долларов за человека.
© AFP / KARIM SAHIBДубаи. Города мира
Дубаи. Города мира
© AFP / KARIM SAHIB
Италия
Поехать на Новый год можно в Италию – здесь вас ждет большой выбор семейных курортов, сочетающих в себе приемлемые цены и отличный сервис.
Восьмидневный экскурсионный тур по Италии от 1 053 долларов за персону.
Программой восьмидневного тура предусмотрено посещение Вероны, Флоренции, Пизы, Сиены, Генуи, Турина, Милана, Сан-Марино, Равенны и Болоньи.
Встретить Новый год можно на одном из курортов в Доломитовых Альпах и не раз насладиться закатом в фантастических кремово-розовых вершинах. Цена восьмидневного горнолыжного тура за двоих от 1 579 долларов.
© AFP / ALBERTO PIZZOLIПандемия коронавируса - Италия
Пандемия коронавируса - Италия
© AFP / ALBERTO PIZZOLI
Франция
Париж – самое романтическое место, куда можно поехать на Новый год - главные празднества происходят у Эйфелевой башни, рядом с Триумфальной аркой и на Елисейских полях. Поехать на Новый год можно в Париж, где расположен Диснейленд, и с детьми – в новогоднюю ночь там устраивают специальные представления.
Восьмидневный тур в Париж за персону стоит от 1092 долларов.
Цена восьмидневного тура на горнолыжный курорт Три долины во Франции от 1261 долларов за персону.
© photo: Sputnik / Dominique Boutin / Перейти в фотобанкПустой Йенский мост неподалеку от Эйфелевой башни во время комендантского часа в Париже
Пустой Йенский мост неподалеку от Эйфелевой башни во время комендантского часа в Париже
© photo: Sputnik / Dominique Boutin/
Германия
Поехать можно в Германию, где Рождество и Новый год встречают с размахом - потрясающее новогоднее настроение создают улицы и деревья, украшенные пестрыми гирляндами, рождественские базары и ярмарки, где можно попробовать горячий глинтвейн, сладости и традиционные немецкие колбаски.
Цена восьмидневного тура в Германию с развлекательной программой от 591 доллара за человека.
Выборы в Бундестаг
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitskiy/
Англия
Весело празднуют Новый год в Лондоне – основные празднества проходят на Трафальгарской площади и на набережной Темзы. Фейерверки запускаются с плотов на реке, а также рядом со знаменитым колесом обозрения London Eye. А 1 января можно принять участие в крупнейшем в своем роде параде, ежегодно проходящем на улицах Лондона - London New Year"s Day Parade
Цена четырехдневного тура в Лондон от 974 долларов за персону.
Египет
Новый год египтяне еще со времен фараонов празднуют в сентябре, но для туристов в середине декабря — начале января, на курортах царит праздничная атмосфера. Все отели стараются организовать особую развлекательную программу, со всевозможными представлениями, восточными танцами и модными ди-джеями.
Семидневный тур в Египет на Новый год, за человека стоит от 462 долларов.
Города мира. Каир
© photo: Sputnik / Fayed El-Gesiri/
Армения
Поехав в Армению – вы встретите Новый год в дружелюбной и праздничной атмосфере, попробуете блюда армянской национальной кухни, познакомитесь с основными достопримечательностями, культурой и историей страны.
На Новый год семидневный экскурсионный тур по Армении за человека стоит от 405 долларов.
В программу тура входит посещение храма Гарни, экскурсия по монастырю Гегард, автобусная обзорная экскурсия по Еревану, пешая обзорная экскурсия в центре города, посещение монастыря Хор-Вирап, -экскурсия по городу Эчмиадзин и территории Эчмиадзинского Кафедрального Собора, осмотр руин древнего xрама Звартноц.
Города мира. Ереван
© photo: Sputnik / Anton Denisov/
Турция
Выбрав Турцию - вы побываете в 10 старинных и современных городах страны, познакомитесь с 5 древними цивилизациями мира, посетите Европу и Азию, увидите более 20 уникальных архитектурных ансамблей и не меньше тысячи древних реликвий, фресок и статуй, общий возраст которых составит более 100 тысяч лет.
Цена на восьмидневный экскурсионный тур по Турции от 652 долларов за человека.
В программу тура входят экскурсии по исторической части Стамбула, по Анкаре, Каппадокии, по комлексу Мевляна в Конии, по Хиераполису в Памуккале, по Эфесу, в Пергаме, Ассосу, Трое.
Страны мира. Турция
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Грузия
Грузия на Новый год - прекрасная возможность насладиться зимними забавами, полюбоваться живописной природой и множеством достопримечательностей, отведать национальные блюда и изысканные вина, а также испытать неповторимое грузинское гостеприимство.
Выбрав подходящий по программе тур в Грузию зимой, на Новый год, вы сможете одновременно в одной поездке почувствовать теплое дыхание моря, под ласковый шелест пальмовых листьев, а через пару часов очутиться в снежной сказке, наслаждаясь традиционными зимними забавами.
Шестидневный тур зимой по маршруту: Тбилиси — Мцхета-Джвари – Батуми-Годердзи за персону стоит от 600 долларов. Встреча Нового года пройдет в Батуми.
Цена на семидневный тур по маршруту: Тбилиси- Мцхета - Джвари-Сигнаги - Бодбе –Телави-Боржоми-Бакуриани за человека начинается от 320 долларов. Встреча Нового года пройдет в Тбилиси.
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси. Район Абанотубани. Колоритные старые дома. Архитектура и достопримечательности
Вид на город Тбилиси. Район Абанотубани. Колоритные старые дома. Архитектура и достопримечательности
Материал подготовлен на основе открытых источников