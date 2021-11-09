https://sputnik-georgia.ru/20211109/kuda-poekhat-na-novyy-god-2022-tseny-na-tury-s-programmoy-261920521.html

Куда поехать на Новый год 2022: цены на туры с программой

Куда поехать на Новый год 2022: цены на туры с программой

Новый Год - самый любимый праздник большинства детей и взрослых - его с нетерпением ждут и к нему долго готовятся

2021-11-09T15:54+0400

2021-11-09T15:54+0400

2021-11-09T16:00+0400

справки

туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/1c/251030874_0:85:3339:1963_1920x0_80_0_0_71b0991397944a26f2f1093a836e8ae0.jpg

Новогодние каникулы – отличный повод отправиться в путешествие в другую страну, приобщиться к ее традициям и набраться новых впечатлений.До Нового 2022 года осталось чуть больше полутора месяцев, а это значит, что пришло время задуматься, куда поехать в условиях пандемии коронавируса и как провести новогодние праздники.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, куда можно поехать на Новый год, а также цены на туры с программой.Куда поехать на Новый годРешить куда поехать на Новый год достаточно сложно – туров, несмотря на то, что из-за пандемии некоторые страны могут быть закрыты для туристов, достаточно много.Встретить Новый год можно на пляже, где тепло и уютно, покоряя горные вершины и наслаждаясь зимними забавами, или в одном из пабов, распевая новогодние песни с местными жителями. Главное решить для себя, куда хочется поехать на праздники и выбрать тур с соответствующий программой.ТанзанияНовый год на пляже – прекрасная возможность сменить холодный снежный город на теплое море и яркое солнце. Вы сможете встретить Новый год под пальмой, наесться морепродуктов и тропических фруктов, заняться сноркелингом или дайвингом, приобрести ровный загар, зарядиться витамином D и так далее.Теплые воды Индийского океана и белоснежные пляжи острова Занзибар манят даже самых опытных туристов. Цены на семидневный тур на две персоны с развлекательной программой от 1 863 долларов.КубаПоехав на Кубу, вы встретите Новый год на роскошном белоснежном пляже в окружении потрясающе красивой экзотической природы. Первого января на Кубе празднуют День освобождения страны, поэтому Новый год там отмечают с особым с размахом – повсеместно проходят парады, шествия и карнавалы.Цена восьмидневного тура на Кубу с развлекательной программой от тысячи долларов за персону.ОАЭПоехать на Новый год можно в ОАЭ – в Дубае вас ждут шикарные отели, великолепные праздничные программы, экзотические блюда и грандиозные фейерверки.Цена на восьмидневный тур от 837 долларов за человека.ИталияПоехать на Новый год можно в Италию – здесь вас ждет большой выбор семейных курортов, сочетающих в себе приемлемые цены и отличный сервис.Восьмидневный экскурсионный тур по Италии от 1 053 долларов за персону.Программой восьмидневного тура предусмотрено посещение Вероны, Флоренции, Пизы, Сиены, Генуи, Турина, Милана, Сан-Марино, Равенны и Болоньи.Встретить Новый год можно на одном из курортов в Доломитовых Альпах и не раз насладиться закатом в фантастических кремово-розовых вершинах. Цена восьмидневного горнолыжного тура за двоих от 1 579 долларов.ФранцияПариж – самое романтическое место, куда можно поехать на Новый год - главные празднества происходят у Эйфелевой башни, рядом с Триумфальной аркой и на Елисейских полях. Поехать на Новый год можно в Париж, где расположен Диснейленд, и с детьми – в новогоднюю ночь там устраивают специальные представления.Восьмидневный тур в Париж за персону стоит от 1092 долларов.Цена восьмидневного тура на горнолыжный курорт Три долины во Франции от 1261 долларов за персону.ГерманияПоехать можно в Германию, где Рождество и Новый год встречают с размахом - потрясающее новогоднее настроение создают улицы и деревья, украшенные пестрыми гирляндами, рождественские базары и ярмарки, где можно попробовать горячий глинтвейн, сладости и традиционные немецкие колбаски.Цена восьмидневного тура в Германию с развлекательной программой от 591 доллара за человека.АнглияВесело празднуют Новый год в Лондоне – основные празднества проходят на Трафальгарской площади и на набережной Темзы. Фейерверки запускаются с плотов на реке, а также рядом со знаменитым колесом обозрения London Eye. А 1 января можно принять участие в крупнейшем в своем роде параде, ежегодно проходящем на улицах Лондона - London New Year"s Day ParadeЦена четырехдневного тура в Лондон от 974 долларов за персону.ЕгипетНовый год египтяне еще со времен фараонов празднуют в сентябре, но для туристов в середине декабря — начале января, на курортах царит праздничная атмосфера. Все отели стараются организовать особую развлекательную программу, со всевозможными представлениями, восточными танцами и модными ди-джеями.Семидневный тур в Египет на Новый год, за человека стоит от 462 долларов.АрменияПоехав в Армению – вы встретите Новый год в дружелюбной и праздничной атмосфере, попробуете блюда армянской национальной кухни, познакомитесь с основными достопримечательностями, культурой и историей страны.На Новый год семидневный экскурсионный тур по Армении за человека стоит от 405 долларов.В программу тура входит посещение храма Гарни, экскурсия по монастырю Гегард, автобусная обзорная экскурсия по Еревану, пешая обзорная экскурсия в центре города, посещение монастыря Хор-Вирап, -экскурсия по городу Эчмиадзин и территории Эчмиадзинского Кафедрального Собора, осмотр руин древнего xрама Звартноц.ТурцияВыбрав Турцию - вы побываете в 10 старинных и современных городах страны, познакомитесь с 5 древними цивилизациями мира, посетите Европу и Азию, увидите более 20 уникальных архитектурных ансамблей и не меньше тысячи древних реликвий, фресок и статуй, общий возраст которых составит более 100 тысяч лет.Цена на восьмидневный экскурсионный тур по Турции от 652 долларов за человека.В программу тура входят экскурсии по исторической части Стамбула, по Анкаре, Каппадокии, по комлексу Мевляна в Конии, по Хиераполису в Памуккале, по Эфесу, в Пергаме, Ассосу, Трое.ГрузияГрузия на Новый год - прекрасная возможность насладиться зимними забавами, полюбоваться живописной природой и множеством достопримечательностей, отведать национальные блюда и изысканные вина, а также испытать неповторимое грузинское гостеприимство.Выбрав подходящий по программе тур в Грузию зимой, на Новый год, вы сможете одновременно в одной поездке почувствовать теплое дыхание моря, под ласковый шелест пальмовых листьев, а через пару часов очутиться в снежной сказке, наслаждаясь традиционными зимними забавами.Шестидневный тур зимой по маршруту: Тбилиси — Мцхета-Джвари – Батуми-Годердзи за персону стоит от 600 долларов. Встреча Нового года пройдет в Батуми.Цена на семидневный тур по маршруту: Тбилиси- Мцхета - Джвари-Сигнаги - Бодбе –Телави-Боржоми-Бакуриани за человека начинается от 320 долларов. Встреча Нового года пройдет в Тбилиси.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , туризм, туризм