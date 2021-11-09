https://sputnik-georgia.ru/20211109/perevesti-saakashvili-v-grazhdanskuyu-kliniku-prosit-gruppa-vrachey---video-261930316.html

Перевести Саакашвили в гражданскую клинику просит группа врачей - видео

Перевести Саакашвили в гражданскую клинику просит группа врачей - видео

Около десяти врачей провели акцию у здания администрации правительства Грузии и передали на имя премьер-министра письмо с просьбой перевести экс-президента... 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T20:52+0400

2021-11-09T20:52+0400

2021-11-09T20:55+0400

видео

михаил саакашвили

мультимедиа

акции протеста

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261930277_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a1c11b27637af789a705952fc90c20f.jpg

Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"На консилиуме квалифицированных врачей было принято решение, в случае необходимости, перевести Саакашвили в многопрофильную клинику, которой тюремная больница не соответствует", - сказал один из врачей, подписавших петицию, Важа Гаприндашвили журналистам. Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после 40 дней голодовки. В свою очередь лидеры "Единого Нацдвижения" заявляют, что Саакашвили "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли. Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что партия продолжит борьбу за его освобождение.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, михаил саакашвили, мультимедиа, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, видео