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Перевести Саакашвили в гражданскую клинику просит группа врачей - видео
Перевести Саакашвили в гражданскую клинику просит группа врачей - видео
Около десяти врачей провели акцию у здания администрации правительства Грузии и передали на имя премьер-министра письмо с просьбой перевести экс-президента... 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T20:52+0400
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видео
михаил саакашвили
мультимедиа
акции протеста
возвращение и арест саакашвили
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Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"На консилиуме квалифицированных врачей было принято решение, в случае необходимости, перевести Саакашвили в многопрофильную клинику, которой тюремная больница не соответствует", - сказал один из врачей, подписавших петицию, Важа Гаприндашвили журналистам. Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после 40 дней голодовки. В свою очередь лидеры "Единого Нацдвижения" заявляют, что Саакашвили "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли. Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что партия продолжит борьбу за его освобождение.
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видео, михаил саакашвили, мультимедиа, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, видео

Перевести Саакашвили в гражданскую клинику просит группа врачей - видео

20:52 09.11.2021 (обновлено: 20:55 09.11.2021)
© video: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Около десяти врачей провели акцию у здания администрации правительства Грузии и передали на имя премьер-министра письмо с просьбой перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной в гражданскую клинику. Смотрите в видео, как проходила акция
Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому.
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"На консилиуме квалифицированных врачей было принято решение, в случае необходимости, перевести Саакашвили в многопрофильную клинику, которой тюремная больница не соответствует", - сказал один из врачей, подписавших петицию, Важа Гаприндашвили журналистам.
Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после 40 дней голодовки. В свою очередь лидеры "Единого Нацдвижения" заявляют, что Саакашвили "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли. Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что партия продолжит борьбу за его освобождение.
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