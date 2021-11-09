https://sputnik-georgia.ru/20211109/perevesti-saakashvili-v-grazhdanskuyu-kliniku-prosit-gruppa-vrachey---video-261930316.html
Перевести Саакашвили в гражданскую клинику просит группа врачей - видео
Перевести Саакашвили в гражданскую клинику просит группа врачей - видео
Около десяти врачей провели акцию у здания администрации правительства Грузии и передали на имя премьер-министра письмо с просьбой перевести экс-президента... 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T20:52+0400
2021-11-09T20:52+0400
2021-11-09T20:55+0400
видео
михаил саакашвили
мультимедиа
акции протеста
возвращение и арест саакашвили
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Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"На консилиуме квалифицированных врачей было принято решение, в случае необходимости, перевести Саакашвили в многопрофильную клинику, которой тюремная больница не соответствует", - сказал один из врачей, подписавших петицию, Важа Гаприндашвили журналистам. Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после 40 дней голодовки. В свою очередь лидеры "Единого Нацдвижения" заявляют, что Саакашвили "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли. Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что партия продолжит борьбу за его освобождение.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, михаил саакашвили, мультимедиа, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, видео
Перевести Саакашвили в гражданскую клинику просит группа врачей - видео
20:52 09.11.2021 (обновлено: 20:55 09.11.2021)
Около десяти врачей провели акцию у здания администрации правительства Грузии и передали на имя премьер-министра письмо с просьбой перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной в гражданскую клинику. Смотрите в видео, как проходила акция
Третий президент Грузии был переведен из руставской тюрьмы №12 в Тбилиси вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому.
"На консилиуме квалифицированных врачей было принято решение, в случае необходимости, перевести Саакашвили в многопрофильную клинику, которой тюремная больница не соответствует", - сказал один из врачей, подписавших петицию, Важа Гаприндашвили журналистам.
Объясняя, почему Саакашвили был помещен именно в тюремную больницу, министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что это было сделано в целях безопасности и с учетом состояния Саакашвили после 40 дней голодовки. В свою очередь лидеры "Единого Нацдвижения" заявляют, что Саакашвили "похитили" и незаконно перевели в тюремную больницу против его воли. Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что партия продолжит борьбу за его освобождение.