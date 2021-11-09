https://sputnik-georgia.ru/20211109/pervye-litsa-gruzii-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-pisatelya-gely-charkviani--261910902.html

Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи со смертью писателя Гелы Чарквиани

Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи со смертью писателя Гелы Чарквиани

Сегодня в Грузии не стало выдающегося дипломата, писателя и педагога Гелы Чарквиани 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T12:51+0400

2021-11-09T12:51+0400

2021-11-09T13:00+0400

общество

культура

новости

грузия

искусство

грузинская литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23738/48/237384826_0:3:1000:566_1920x0_80_0_0_609233ac1da136af73cba4714794d04f.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарбишвили и мэр Каха Каладзе выразили соболезнования по поводу кончины выдающегося грузинского дипломата и писателя Гелы Чарквиани.Известный грузинский дипломат, публицист, педагог и телеведущий Гела Чарквиани ушел из жизни 9 ноября, в возрасте 82-х лет."Выражаю свою скорбь по поводу смерти одного из видных представителей современного грузинского общества, дипломата, публициста и известного педагога Гелы Чарквиани. Его жизнь всегда была всесторонне интересной и социально насыщенной, что объясняется его прогрессивностью и личным обаянием. Приношу соболезнования родным, друзьям и близким Гелы Чарквиани", – написал в Facebook Гарибашвили."Я всем сердцем опечален смертью известного тбилисца и всеми любимого человека Гелы Чарквиани. Тбилиси потерял человека, который наполнял наш город своей деятельностью, собственным творчеством и добавлял ему жизни... Я разделяю боль семьи Гелы Чарквиани, его друзей, коллег и всей Грузии", – написал Каладзе.Гела Чарквиани начал свою карьеру с телевидения – с 1976 по 1994 год вел авторскую программу. С 1984 по 1992 год он был вице-президентом по культурным связям Грузии. В 1980-х и начале 1990-х годов Гела Чарквиани активно участвовал в установлении тесных связей между США.Чарквиани в течение 25 лет преподавал английский язык, а затем социологию в Институте иностранных языков им. Чавчавадзе и Тбилисском государственном университете. Серьезно увлекался музыкой и литературой.С 1992 по 2003 год Чарквиани был советником президента Эдуарда Шеварднадзе по вопросам внешней политики. В 2005 году он был представителем Грузии в Великобритании и Ирландии, а с 2006 года — послом. Чарквиани прекратил дипломатическую деятельность в сентябре 2011 года.Гела Чарквиани – автор нескольких книг и литературных переводов. Среди его наград – Орден Почета (1998 г.), Президентский Орден Сияния (2011 г.) и Орден Победы Святого Георгия (2013 г.).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, культура, новости, грузия, искусство, грузинская литература