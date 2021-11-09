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Пикетирование госведомств "Нацдвижением" с требованием освободить Саакашвили - видео
Пикетирование госведомств "Нацдвижением" с требованием освободить Саакашвили - видео
Многотысячная акция протеста была организована вечером 8 ноября в центре Тбилиси сторонниками "Единого Нацдвижения". Смотрите в видео Sputnik Грузия, как... 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T00:24+0400
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видео
михаил саакашвили
мультимедиа
единое нацдвижение
ника мелия
акции протеста
видео-новости из грузии
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Вначале сторонники ЕНД с требованием освобождения Михаила Саакашвили из тюрьмы собрались на площади Свободы в центре грузинской столицы. Затем участники акции, скандируя лозунги, двинулись шествием по центральным улицам города, пройдя мимо расположенных рядом зданий правительственной администрации, парламента Грузии и специальной службы госохраны.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Вокруг госучреждений на момент проведения акций оппозиции была выставлена дополнительная охрана. Сделав круг, участники акции вернулись к территории у здания правительственной администрации. Часть протестующих осталась у других правительственных учреждений. Там участники акции, в том числе и глава ЕНД Ника Мелия, продолжали оставаться до поздней ночи.Тем временем вечером в понедельник Михаила Саакашвили перевезли из Руставской тюрьмы номер 12 в исправительное учреждение номер 18 в Глдани, в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Как затем заявил на брифинге министр юстиции Грузии, Саакашвили нанес словесные и физические оскорбления сотрудникам учреждения номер 18, когда его туда доставили.Говоря о причине, почему Саакашвили перевели в тюремную больницу в Тбилиси из Рустави, глава минюста объяснил это заботой о его состоянии здоровья во время голодовки, которую третий президент Грузии продолжает уже 38 дней.
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видео, михаил саакашвили, мультимедиа, единое нацдвижение, ника мелия, видео, акции протеста, видео-новости из грузии

Пикетирование госведомств "Нацдвижением" с требованием освободить Саакашвили - видео

00:24 09.11.2021
© video: Sputnik / Alex Shlamov
Многотысячная акция протеста была организована вечером 8 ноября в центре Тбилиси сторонниками "Единого Нацдвижения". Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция.
Вначале сторонники ЕНД с требованием освобождения Михаила Саакашвили из тюрьмы собрались на площади Свободы в центре грузинской столицы. Затем участники акции, скандируя лозунги, двинулись шествием по центральным улицам города, пройдя мимо расположенных рядом зданий правительственной администрации, парламента Грузии и специальной службы госохраны.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Вокруг госучреждений на момент проведения акций оппозиции была выставлена дополнительная охрана. Сделав круг, участники акции вернулись к территории у здания правительственной администрации. Часть протестующих осталась у других правительственных учреждений. Там участники акции, в том числе и глава ЕНД Ника Мелия, продолжали оставаться до поздней ночи.
Тем временем вечером в понедельник Михаила Саакашвили перевезли из Руставской тюрьмы номер 12 в исправительное учреждение номер 18 в Глдани, в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Как затем заявил на брифинге министр юстиции Грузии, Саакашвили нанес словесные и физические оскорбления сотрудникам учреждения номер 18, когда его туда доставили.
Говоря о причине, почему Саакашвили перевели в тюремную больницу в Тбилиси из Рустави, глава минюста объяснил это заботой о его состоянии здоровья во время голодовки, которую третий президент Грузии продолжает уже 38 дней.
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