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https://sputnik-georgia.ru/20211109/poslednee-plate-emi-uaynkhaus-prodali-s-auktsiona-za-neveroyatnuyu-summu-261909559.html
Последнее платье Эми Уайнхаус продали с аукциона за невероятную сумму
Последнее платье Эми Уайнхаус продали с аукциона за невероятную сумму
Культовый наряд покойной звезды пустили с молотка – итоговая сумма в 16 раз превзошла ожидания организаторов аукциона 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T12:19+0400
2021-11-09T12:25+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Платье британской певицы Эмми Уайнхаус продали с аукциона – наряд покойной звезды обошелся покупателям в рекордную сумму. Уайнхаус ушла из жизни в 2011 году и, по официальным данным, звезда умерла от алкогольного отравления. Это стало настоящей трагедией для фанатов, которые сразу же приписали Эми к знаменитому "Клубу 27". А недавно СМИ узнали, что платье, которое Уайнхаус надевала на свое последнее выступление, было продано на аукционе за невероятную сумму – 243 тысячи долларов. Итоговая стоимость вещи превзошла ожидания организаторов в 16 раз! Публичный позор ударил по самооценке артистки, после чего Уайнхаус отменила свой гастрольный тур и легла в клинику на реабилитацию. И никто не мог подумать, что это выступление станет последним в жизни звезды. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды

Последнее платье Эми Уайнхаус продали с аукциона за невероятную сумму

12:19 09.11.2021 (обновлено: 12:25 09.11.2021)
© photo: Sputnik / Александр Смотров / Перейти в фотобанкУ дома певицы Эми Уайнхаус в Лондоне
У дома певицы Эми Уайнхаус в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© photo: Sputnik / Александр Смотров
/
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Культовый наряд покойной звезды пустили с молотка – итоговая сумма в 16 раз превзошла ожидания организаторов аукциона
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Платье британской певицы Эмми Уайнхаус продали с аукциона – наряд покойной звезды обошелся покупателям в рекордную сумму.
Уайнхаус ушла из жизни в 2011 году и, по официальным данным, звезда умерла от алкогольного отравления. Это стало настоящей трагедией для фанатов, которые сразу же приписали Эми к знаменитому "Клубу 27".
А недавно СМИ узнали, что платье, которое Уайнхаус надевала на свое последнее выступление, было продано на аукционе за невероятную сумму – 243 тысячи долларов. Итоговая стоимость вещи превзошла ожидания организаторов в 16 раз!

Черно-зеленое платье, созданное дизайнером и близкой подругой певицы Наоми Перри, было на Эми во время провального концерта. Поклонники вспомнили, что тогда звезда выглядела потерянной и забывала строчки собственных хитов.

Публичный позор ударил по самооценке артистки, после чего Уайнхаус отменила свой гастрольный тур и легла в клинику на реабилитацию. И никто не мог подумать, что это выступление станет последним в жизни звезды.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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