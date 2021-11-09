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Последнее платье Эми Уайнхаус продали с аукциона за невероятную сумму

Последнее платье Эми Уайнхаус продали с аукциона за невероятную сумму

Культовый наряд покойной звезды пустили с молотка – итоговая сумма в 16 раз превзошла ожидания организаторов аукциона 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T12:19+0400

2021-11-09T12:19+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Платье британской певицы Эмми Уайнхаус продали с аукциона – наряд покойной звезды обошелся покупателям в рекордную сумму. Уайнхаус ушла из жизни в 2011 году и, по официальным данным, звезда умерла от алкогольного отравления. Это стало настоящей трагедией для фанатов, которые сразу же приписали Эми к знаменитому "Клубу 27". А недавно СМИ узнали, что платье, которое Уайнхаус надевала на свое последнее выступление, было продано на аукционе за невероятную сумму – 243 тысячи долларов. Итоговая стоимость вещи превзошла ожидания организаторов в 16 раз! Публичный позор ударил по самооценке артистки, после чего Уайнхаус отменила свой гастрольный тур и легла в клинику на реабилитацию. И никто не мог подумать, что это выступление станет последним в жизни звезды. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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зарубежные звезды