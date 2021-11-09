https://sputnik-georgia.ru/20211109/prezident-gruzii-otpravilas-na-kipr-programma-vizita-261909709.html
Президент Грузии отправилась на Кипр: программа визита
Президент Грузии отправилась на Кипр: программа визита
Глава Грузии проведет встречи с представителями руководства Кипра 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T12:34+0400
2021-11-09T12:34+0400
2021-11-09T12:34+0400
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кипр
визит
внешняя политика грузии
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с государственным визитом в Республику Кипр, говорится в сообщении пресс-службы администрации президента.Зурабишвили проведет встречи с высокопоставленными официальными лицами Кипра в городе Никосия. Официальная церемония встречи состоится в Президентском дворце Кипра.Глава Грузии встретится с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом лицом к лицу, после чего президенты выступят с совместными заявлениями для прессы.Президент Грузии также встретится с президентом Палаты представителей Кипра Анитой Деметриос и архиепископом страны, его Святейшеством Хризостомом II.Дипломатические отношения между Грузией и Кипром были установлены в 1992 году. Посольство Грузии на Кипре было открыто в 2005 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, кипр, визит, внешняя политика грузии, саломе зурабишвили
Президент Грузии отправилась на Кипр: программа визита
Глава Грузии проведет встречи с представителями руководства Кипра
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с государственным визитом в Республику Кипр, говорится в сообщении
пресс-службы администрации президента.
Зурабишвили проведет встречи с высокопоставленными официальными лицами Кипра в городе Никосия. Официальная церемония встречи состоится в Президентском дворце Кипра.
Глава Грузии встретится с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом лицом к лицу, после чего президенты выступят с совместными заявлениями для прессы.
Президент Грузии также встретится с президентом Палаты представителей Кипра Анитой Деметриос и архиепископом страны, его Святейшеством Хризостомом II.
Дипломатические отношения между Грузией и Кипром были установлены в 1992 году. Посольство Грузии на Кипре было открыто в 2005 году.
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