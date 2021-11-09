https://sputnik-georgia.ru/20211109/prezident-gruzii-otpravilas-na-kipr-programma-vizita-261909709.html

Президент Грузии отправилась на Кипр: программа визита

Президент Грузии отправилась на Кипр: программа визита

Глава Грузии проведет встречи с представителями руководства Кипра 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T12:34+0400

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2021-11-09T12:34+0400

грузия

кипр

визит

внешняя политика грузии

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с государственным визитом в Республику Кипр, говорится в сообщении пресс-службы администрации президента.Зурабишвили проведет встречи с высокопоставленными официальными лицами Кипра в городе Никосия. Официальная церемония встречи состоится в Президентском дворце Кипра.Глава Грузии встретится с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом лицом к лицу, после чего президенты выступят с совместными заявлениями для прессы.Президент Грузии также встретится с президентом Палаты представителей Кипра Анитой Деметриос и архиепископом страны, его Святейшеством Хризостомом II.Дипломатические отношения между Грузией и Кипром были установлены в 1992 году. Посольство Грузии на Кипре было открыто в 2005 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, кипр, визит, внешняя политика грузии, саломе зурабишвили