https://sputnik-georgia.ru/20211109/prizery-olimpiyskikh-igr-smogut-bez-ekzamenov-postupit-v-gruzinskiy-vuz-261927941.html

Призеры Олимпийских игр смогут без экзаменов поступить в грузинский вуз

Призеры Олимпийских игр смогут без экзаменов поступить в грузинский вуз

Вопрос предоставления льгот чемпионам мира и Европы будет рассмотрен позднее 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T19:34+0400

2021-11-09T19:34+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Члены сборной Грузии, которые станут призерами Олимпийских и Параолимпийских игр, смогут поступить в Грузинский государственный университет физического воспитания без экзаменов.Данная инициатива изложена в законопроекте "О внесении изменений в закон Грузии "О высшем образовании", который обсуждался в первом чтении в комитете по делам спорта и молодежи парламента страны. По словам докладчика, замминистра образования Валериана Гобронидзе, положение закона коснется и тех спортсменов, которые заняли первое место на чемпионатах мира и Европы .Однако председатель комитета Михаил Кавелашвили предложил удалить поправки, касающиеся чемпионов мира и Европы."На данном этапе оставим только призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, в том числе призеров Олимпийских игр в Токио-2020, а вопрос чемпионов мира и Европы обсудим в будущем", - сказал Михаил Кавелашвили.Члены комитета проголосовали за инициативу председателя и внесенную им формулировку.В XXXIII Летних Олимпийских играх участвовали 35 грузинских атлетов в 11 видах спорта. По итогам Олимпиады Грузия с 8 медалями заняла 33 место в медальном зачете. В копилке грузинских спортсменов две золотые, пять серебряных и 1 бронзовая медаль. При этом четыре медали представители Грузии получили в дзюдо.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210710/Pravitelstvo-Gruzii-vyplatit-pobeditelyam-olimpiady-po-millionu-lari-252273336.html

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