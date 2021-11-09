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Призеры Олимпийских игр смогут без экзаменов поступить в грузинский вуз
Призеры Олимпийских игр смогут без экзаменов поступить в грузинский вуз
Вопрос предоставления льгот чемпионам мира и Европы будет рассмотрен позднее 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T19:34+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Члены сборной Грузии, которые станут призерами Олимпийских и Параолимпийских игр, смогут поступить в Грузинский государственный университет физического воспитания без экзаменов.Данная инициатива изложена в законопроекте "О внесении изменений в закон Грузии "О высшем образовании", который обсуждался в первом чтении в комитете по делам спорта и молодежи парламента страны. По словам докладчика, замминистра образования Валериана Гобронидзе, положение закона коснется и тех спортсменов, которые заняли первое место на чемпионатах мира и Европы .Однако председатель комитета Михаил Кавелашвили предложил удалить поправки, касающиеся чемпионов мира и Европы."На данном этапе оставим только призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, в том числе призеров Олимпийских игр в Токио-2020, а вопрос чемпионов мира и Европы обсудим в будущем", - сказал Михаил Кавелашвили.Члены комитета проголосовали за инициативу председателя и внесенную им формулировку.В XXXIII Летних Олимпийских играх участвовали 35 грузинских атлетов в 11 видах спорта. По итогам Олимпиады Грузия с 8 медалями заняла 33 место в медальном зачете. В копилке грузинских спортсменов две золотые, пять серебряных и 1 бронзовая медаль. При этом четыре медали представители Грузии получили в дзюдо.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, парламент грузии, образование

Призеры Олимпийских игр смогут без экзаменов поступить в грузинский вуз

19:34 09.11.2021 (обновлено: 19:41 09.11.2021)
© Parliament of GeorgiaЗаседание комитета по делам спорта и молодежи парламента Грузии
Заседание комитета по делам спорта и молодежи парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© Parliament of Georgia
Вопрос предоставления льгот чемпионам мира и Европы будет рассмотрен позднее
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Члены сборной Грузии, которые станут призерами Олимпийских и Параолимпийских игр, смогут поступить в Грузинский государственный университет физического воспитания без экзаменов.
Данная инициатива изложена в законопроекте "О внесении изменений в закон Грузии "О высшем образовании", который обсуждался в первом чтении в комитете по делам спорта и молодежи парламента страны. По словам докладчика, замминистра образования Валериана Гобронидзе, положение закона коснется и тех спортсменов, которые заняли первое место на чемпионатах мира и Европы .
Однако председатель комитета Михаил Кавелашвили предложил удалить поправки, касающиеся чемпионов мира и Европы.
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"На данном этапе оставим только призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, в том числе призеров Олимпийских игр в Токио-2020, а вопрос чемпионов мира и Европы обсудим в будущем", - сказал Михаил Кавелашвили.
Члены комитета проголосовали за инициативу председателя и внесенную им формулировку.
В XXXIII Летних Олимпийских играх участвовали 35 грузинских атлетов в 11 видах спорта. По итогам Олимпиады Грузия с 8 медалями заняла 33 место в медальном зачете. В копилке грузинских спортсменов две золотые, пять серебряных и 1 бронзовая медаль. При этом четыре медали представители Грузии получили в дзюдо.
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