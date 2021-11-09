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Сборная Грузии по футболу начала подготовку к отборочному матчу ЧМ-2022 против Швеции
Сборная Грузии по футболу начала подготовку к отборочному матчу ЧМ-2022 против Швеции
Матч против Швеции станет для сборной Грузии заключительным в нынешнем отборочном цикле 09.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 ноя – Sputnik. Национальная команда Грузии по футболу на базе "Зестафони" в Тбилиси начала подготовку к отборочному матчу ЧМ-2022 против Швеции и товарищеской игре с Узбекистаном, говорится в сообщении на сайте ФФГ.Первую тренировку подопечные Вилли Саньоля провели в неполном составе – на поле было всего 12 футболистов. Остальные 13 игроков, вызванных в сборную, присоединятся к команде во вторник, 9 ноября."Сборная Швеции – одна из лучших команд Европы, поэтому легкой игры для нас не получится. Радует то обстоятельство, что на матч будут допущены болельщики. Для нас это станет дополнительной мотивацией, чтобы завершить год и квалификационный этап на положительной ноте", – приводит слова полузащитника сборной Грузии Сабы Лобжанидзе пресс-служба ФФГ.Матч против Швеции станет для сборной Грузии заключительным в нынешнем отборочном цикле. В семи встречах подопечные Вилли Саньоля набрали четыре очка (ничья с Грецией 1:1 и победа над Косово 2:1) и занимают в группе "В" четвертое место.Что касается сборной Швеции, то скандинавы единолично возглавляют группу "В", набрав в шести матчах 15 очков.Матч против Швеции состоится 11 ноября в Батуми и начнется в 21:00 по тбилисскому времени, а товарищеская игра с Узбекистаном пройдет 15 ноября в Гори и начнется в 18:00. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, футбол, швеция, сборная грузии по футболу, новости, грузия

Сборная Грузии по футболу начала подготовку к отборочному матчу ЧМ-2022 против Швеции

11:12 09.11.2021 (обновлено: 11:13 09.11.2021)
© FB / Georgian Football FederationСборная Грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© FB / Georgian Football Federation
Матч против Швеции станет для сборной Грузии заключительным в нынешнем отборочном цикле
ТБИЛИСИ, 9 ноя – Sputnik. Национальная команда Грузии по футболу на базе "Зестафони" в Тбилиси начала подготовку к отборочному матчу ЧМ-2022 против Швеции и товарищеской игре с Узбекистаном, говорится в сообщении на сайте ФФГ.
Первую тренировку подопечные Вилли Саньоля провели в неполном составе – на поле было всего 12 футболистов. Остальные 13 игроков, вызванных в сборную, присоединятся к команде во вторник, 9 ноября.
"Сборная Швеции – одна из лучших команд Европы, поэтому легкой игры для нас не получится. Радует то обстоятельство, что на матч будут допущены болельщики. Для нас это станет дополнительной мотивацией, чтобы завершить год и квалификационный этап на положительной ноте", – приводит слова полузащитника сборной Грузии Сабы Лобжанидзе пресс-служба ФФГ.
Матч против Швеции станет для сборной Грузии заключительным в нынешнем отборочном цикле. В семи встречах подопечные Вилли Саньоля набрали четыре очка (ничья с Грецией 1:1 и победа над Косово 2:1) и занимают в группе "В" четвертое место.
Что касается сборной Швеции, то скандинавы единолично возглавляют группу "В", набрав в шести матчах 15 очков.
Матч против Швеции состоится 11 ноября в Батуми и начнется в 21:00 по тбилисскому времени, а товарищеская игра с Узбекистаном пройдет 15 ноября в Гори и начнется в 18:00.
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