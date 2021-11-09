https://sputnik-georgia.ru/20211109/shokiruyuschie-kadry-proiskhodyaschego-na-granitse-polshi-i-belarusi---video-261923710.html

Шокирующие кадры происходящего на границе Польши и Беларуси - видео

Шокирующие кадры происходящего на границе Польши и Беларуси - видео

Колонна мигрантов подошла со стороны Беларуси к границе Польши и попыталась ее прорвать. Польские силовики опубликовали видео 09.11.2021, Sputnik Грузия

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Многочисленная группа беженцев с детьми и вещами утром 8 ноября 2021 года двинулась вдоль трассы на белорусской территории к границе с Польшей, эту информацию подтвердили Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В свою очередь, белорусская сторона принимает необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование каналов международных сообщений, а также безопасность людей, идущих по автомагистрали, заявили в комитете.Представитель Госпогранкомитета сказал Sputnik, что в настоящее время в связи с ситуацией с беженцами белорусские пограничники перешли на усиленный вариант несения службы.

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