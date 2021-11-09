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Шокирующие кадры происходящего на границе Польши и Беларуси - видео
Шокирующие кадры происходящего на границе Польши и Беларуси - видео
Колонна мигрантов подошла со стороны Беларуси к границе Польши и попыталась ее прорвать. Польские силовики опубликовали видео 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T16:49+0400
2021-11-09T16:49+0400
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Многочисленная группа беженцев с детьми и вещами утром 8 ноября 2021 года двинулась вдоль трассы на белорусской территории к границе с Польшей, эту информацию подтвердили Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В свою очередь, белорусская сторона принимает необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование каналов международных сообщений, а также безопасность людей, идущих по автомагистрали, заявили в комитете.Представитель Госпогранкомитета сказал Sputnik, что в настоящее время в связи с ситуацией с беженцами белорусские пограничники перешли на усиленный вариант несения службы.
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видео, мультимедиа, беларусь, польша, мигранты, видео
Шокирующие кадры происходящего на границе Польши и Беларуси - видео
16:49 09.11.2021 (обновлено: 16:53 09.11.2021)
Колонна мигрантов подошла со стороны Беларуси к границе Польши и попыталась ее прорвать. Польские силовики опубликовали видео
Многочисленная группа беженцев с детьми и вещами утром 8 ноября 2021 года двинулась вдоль трассы на белорусской территории к границе с Польшей, эту информацию подтвердили Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси.
В свою очередь, белорусская сторона принимает необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование каналов международных сообщений, а также безопасность людей, идущих по автомагистрали, заявили в комитете.
Представитель Госпогранкомитета сказал Sputnik, что в настоящее время в связи с ситуацией с беженцами белорусские пограничники перешли на усиленный вариант несения службы.