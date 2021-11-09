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Скончался писатель и дипломат Гела Чарквиани
Скончался писатель и дипломат Гела Чарквиани
Чарквиани был советником президента Эдуарда Шеварднадзе по вопросам внешней политики, а также серьезно увлекался литературой и музыкой 09.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В Грузии в возрасте 82-х лет скончался известный дипломат, публицист, педагог и телеведущий Гела Чарквиани, сообщает Первый канал со ссылкой на родных писателя.Гела Чарквиани начал свою карьеру с телевидения: с 1976 по 1994 год вел авторскую программу. С 1984 по 1992 год он был вице-президентом по культурным связям Грузии. В 1980-х и начале 1990-х годов Гела Чарквиани активно участвовал в установлении тесных связей между США.Чарквиани в течение 25 лет преподавал английский язык, а затем социологию в Институте иностранных языков им. Чавчавадзе и Тбилисском государственном университете. Серьезно увлекался музыкой и литературой.С 1992 по 2003 год Чарквиани был советником президента Эдуарда Шеварднадзе по вопросам внешней политики. В 2005 году он был представителем Грузии в Великобритании и Ирландии, а с 2006 года — послом. Чарквиани прекратил дипломатическую деятельность в сентябре 2011 года. Гела Чарквиани - автор нескольких книг и литературных переводов. Среди наград его - Орден Почета (1998 г.), Президентский Орден Сияния (2011 г.) и Орден Победы Святого Георгия (2013 г.).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия

Скончался писатель и дипломат Гела Чарквиани

11:25 09.11.2021 (обновлено: 11:41 09.11.2021)
© Мэрия ТбилисиДипломат и общественный деятель Гела Чарквиани у памятника сыну, музыканту Ираклию Чарквиани
Дипломат и общественный деятель Гела Чарквиани у памятника сыну, музыканту Ираклию Чарквиани - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© Мэрия Тбилиси
Чарквиани был советником президента Эдуарда Шеварднадзе по вопросам внешней политики, а также серьезно увлекался литературой и музыкой
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В Грузии в возрасте 82-х лет скончался известный дипломат, публицист, педагог и телеведущий Гела Чарквиани, сообщает Первый канал со ссылкой на родных писателя.
© photo: Gela Charkviani / FBგელა ჩარკვიანი
გელა ჩარკვიანი - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
გელა ჩარკვიანი
© photo: Gela Charkviani / FB
Гела Чарквиани начал свою карьеру с телевидения: с 1976 по 1994 год вел авторскую программу. С 1984 по 1992 год он был вице-президентом по культурным связям Грузии. В 1980-х и начале 1990-х годов Гела Чарквиани активно участвовал в установлении тесных связей между США.
Чарквиани в течение 25 лет преподавал английский язык, а затем социологию в Институте иностранных языков им. Чавчавадзе и Тбилисском государственном университете. Серьезно увлекался музыкой и литературой.
© photo: National Library of GeorgiaГеоргий Данелия и Гела Чарквиани
Георгий Данелия и Гела Чарквиани - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
Георгий Данелия и Гела Чарквиани
© photo: National Library of Georgia
С 1992 по 2003 год Чарквиани был советником президента Эдуарда Шеварднадзе по вопросам внешней политики. В 2005 году он был представителем Грузии в Великобритании и Ирландии, а с 2006 года — послом. Чарквиани прекратил дипломатическую деятельность в сентябре 2011 года.
Гела Чарквиани - автор нескольких книг и литературных переводов. Среди наград его - Орден Почета (1998 г.), Президентский Орден Сияния (2011 г.) и Орден Победы Святого Георгия (2013 г.).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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