https://sputnik-georgia.ru/20211109/sobaka-kazhdyy-den-pereplyvaet-ogromnoe-ozero-chtoby-poigrat-s-drugom--video-261912658.html

Собака каждый день переплывает огромное озеро, чтобы поиграть с другом – видео

Собака каждый день переплывает огромное озеро, чтобы поиграть с другом – видео

Расстояние между берегами несколько сотен метров, однако это не преграда для желающего увидеться с другом домашнего питомца 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T13:13+0400

2021-11-09T13:13+0400

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На кадрах видно, как посреди озера в сторону автора видео плывет пес по кличке Кейн. Видно, что расстояние между берегами совсем не маленькое, и преодолеть его четвероногому явно не просто. Как рассказала девушка, Кейн каждый день переплывает на их территорию, чтобы поиграть со своим приятелем – песиком по кличке Арчи. Чего только не сделаешь, ради настоящего друга.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, вирусные видео