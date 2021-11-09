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https://sputnik-georgia.ru/20211109/sobaka-kazhdyy-den-pereplyvaet-ogromnoe-ozero-chtoby-poigrat-s-drugom--video-261912658.html
Собака каждый день переплывает огромное озеро, чтобы поиграть с другом – видео
Собака каждый день переплывает огромное озеро, чтобы поиграть с другом – видео
Расстояние между берегами несколько сотен метров, однако это не преграда для желающего увидеться с другом домашнего питомца 09.11.2021, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как посреди озера в сторону автора видео плывет пес по кличке Кейн. Видно, что расстояние между берегами совсем не маленькое, и преодолеть его четвероногому явно не просто. Как рассказала девушка, Кейн каждый день переплывает на их территорию, чтобы поиграть со своим приятелем – песиком по кличке Арчи. Чего только не сделаешь, ради настоящего друга.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, вирусные видео

Собака каждый день переплывает огромное озеро, чтобы поиграть с другом – видео

13:13 09.11.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliБродячий пес
Бродячий пес - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Расстояние между берегами несколько сотен метров, однако это не преграда для желающего увидеться с другом домашнего питомца
@robincoco1 #lakelife #dogs #swimmingdogsoftiktok #countryboy #MyTeacherWins ♬ A Country Boy Can Survive - Hank Williams, Jr.
На кадрах видно, как посреди озера в сторону автора видео плывет пес по кличке Кейн. Видно, что расстояние между берегами совсем не маленькое, и преодолеть его четвероногому явно не просто. Как рассказала девушка, Кейн каждый день переплывает на их территорию, чтобы поиграть со своим приятелем – песиком по кличке Арчи. Чего только не сделаешь, ради настоящего друга.
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