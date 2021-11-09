https://sputnik-georgia.ru/20211109/v-borzhomskom-uschele-prodolzhaetsya-vosstanovlenie-lesov-261880747.html

В Боржомском ущелье продолжается восстановление лесов

В Боржомском ущелье продолжается восстановление лесов

На территории пострадавшего от пожаров леса на Боржомском плато высажено еще три тысячи саженцев 09.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В Боржомском ущелье продолжается проект восстановления лесов, который осуществляют Национальное лесное агентство и компания IDS Borjomi Georgia.По данным министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, в ходе осенних работ на плато высажено три тысячи саженцев кавказской сосны. Главная цель проекта – восстановление первичной экосистемы леса, для чего будут использованы местные стандартные саженцы.Боржомский лес приходит в себя после пожаров>>В мероприятии приняли участие местные жители и представители местных властей. Совместный проект министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства и компании IDS Borjomi Georgia реализуется на территории Боржомского плато уже пятый год. Всего в рамках проекта на площади 4,5 гектара высажено 23 тысячи саженцев. В проекте также предусмотрен пятилетний план ухода за саженцами.Подчеркивается, что целью кампании является восстановление боржомских лесов, пострадавших от пожаров, улучшение экологической ситуации и содействие активному вовлечению общества в процесс восстановления леса.В августе 2017 года в Боржомском ущелье пожар уничтожил 943 гектара лесного массива. В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан и Беларусь.Еще один крупный лесной пожар в Боржомском ущелье случился в 2008 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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