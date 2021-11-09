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В Боржомском ущелье продолжается восстановление лесов
В Боржомском ущелье продолжается восстановление лесов
На территории пострадавшего от пожаров леса на Боржомском плато высажено еще три тысячи саженцев 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T07:32+0400
2021-11-09T09:53+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В Боржомском ущелье продолжается проект восстановления лесов, который осуществляют Национальное лесное агентство и компания IDS Borjomi Georgia.По данным министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, в ходе осенних работ на плато высажено три тысячи саженцев кавказской сосны. Главная цель проекта – восстановление первичной экосистемы леса, для чего будут использованы местные стандартные саженцы.Боржомский лес приходит в себя после пожаров&gt;&gt;В мероприятии приняли участие местные жители и представители местных властей. Совместный проект министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства и компании IDS Borjomi Georgia реализуется на территории Боржомского плато уже пятый год. Всего в рамках проекта на площади 4,5 гектара высажено 23 тысячи саженцев. В проекте также предусмотрен пятилетний план ухода за саженцами.Подчеркивается, что целью кампании является восстановление боржомских лесов, пострадавших от пожаров, улучшение экологической ситуации и содействие активному вовлечению общества в процесс восстановления леса.В августе 2017 года в Боржомском ущелье пожар уничтожил 943 гектара лесного массива. В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан и Беларусь.Еще один крупный лесной пожар в Боржомском ущелье случился в 2008 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, боржоми, национальное лесное агентство грузии

В Боржомском ущелье продолжается восстановление лесов

07:32 09.11.2021 (обновлено: 09:53 09.11.2021)
© photo: Sputnik / Nodar BliadzeБоржоми-Харагаульский лес после пожара на горе Торта у села Квибиси
Боржоми-Харагаульский лес после пожара на горе Торта у села Квибиси - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© photo: Sputnik / Nodar Bliadze
На территории пострадавшего от пожаров леса на Боржомском плато высажено еще три тысячи саженцев
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В Боржомском ущелье продолжается проект восстановления лесов, который осуществляют Национальное лесное агентство и компания IDS Borjomi Georgia.
По данным министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, в ходе осенних работ на плато высажено три тысячи саженцев кавказской сосны. Главная цель проекта – восстановление первичной экосистемы леса, для чего будут использованы местные стандартные саженцы.
Боржомский лес приходит в себя после пожаров>>
В мероприятии приняли участие местные жители и представители местных властей. Совместный проект министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства и компании IDS Borjomi Georgia реализуется на территории Боржомского плато уже пятый год.
Всего в рамках проекта на площади 4,5 гектара высажено 23 тысячи саженцев. В проекте также предусмотрен пятилетний план ухода за саженцами.
Подчеркивается, что целью кампании является восстановление боржомских лесов, пострадавших от пожаров, улучшение экологической ситуации и содействие активному вовлечению общества в процесс восстановления леса.
В августе 2017 года в Боржомском ущелье пожар уничтожил 943 гектара лесного массива. В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан и Беларусь.
Еще один крупный лесной пожар в Боржомском ущелье случился в 2008 году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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