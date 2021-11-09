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В Крыму дельфины подплыли на берег моря поиграть с собакой – милое видео
В Крыму дельфины подплыли на берег моря поиграть с собакой – милое видео
Они подплыли к домашнему питомцу настолько близко, что его радости и радости хозяйки не было предела 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T10:27+0400
2021-11-09T10:27+0400
2021-11-09T10:27+0400
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На кадрах видно, как у берега моря плавает дельфин. Там же на прогулке находятся девушка со своим ребенком и песиком. Видимо, домашний питомец заинтересовал обитателя моря, и тот подплыл к нему поближе, чуть ли не кинувшись в объятия. По словам хозяйки песика, дельфин его все-таки потрогал. А потом еще и позвал своего приятеля, чтобы они поиграли втроем.Смотрите также:
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видеоклуб , собака, дельфины, видео с животными, вирусные видео
В Крыму дельфины подплыли на берег моря поиграть с собакой – милое видео
Они подплыли к домашнему питомцу настолько близко, что его радости и радости хозяйки не было предела
На кадрах видно, как у берега моря плавает дельфин. Там же на прогулке находятся девушка со своим ребенком и песиком. Видимо, домашний питомец заинтересовал обитателя моря, и тот подплыл к нему поближе, чуть ли не кинувшись в объятия. По словам хозяйки песика, дельфин его все-таки потрогал. А потом еще и позвал своего приятеля, чтобы они поиграли втроем.
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