https://sputnik-georgia.ru/20211109/v-tbilisi-nachali-ustanavlivat-novogodnyuyu-illyuminatsiyu-261904307.html
В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию
В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию
Столица уже начала готовиться к Новому году 09.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-09T10:18+0400
2021-11-09T10:18+0400
2021-11-09T10:24+0400
новости
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тбилиси
новый год
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В Тбилиси началась подготовка к Новому году – на улицах города появилась новогодняя иллюминация.Как заявили Sputnik в мэрии, светящихся ангелов этой ночью развесили на проспекте Робакидзе в Дигомском массиве.По сложившейся традиции, зажигают иллюминации в середине декабря, и делает это в торжественной обстановке мэр Тбилиси.Во сколько обойдется городскому бюджету новогоднее оформление столицы, в мэрии не сообщили, отметив, что возможно об этом станет известно на заседании городского правительства в среду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, новый год
В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию
10:18 09.11.2021 (обновлено: 10:24 09.11.2021)
Столица уже начала готовиться к Новому году
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В Тбилиси началась подготовка к Новому году – на улицах города появилась новогодняя иллюминация.
Как заявили Sputnik
в мэрии, светящихся ангелов этой ночью развесили на проспекте Робакидзе в Дигомском массиве.
По сложившейся традиции, зажигают иллюминации в середине декабря, и делает это в торжественной обстановке мэр Тбилиси.
Во сколько обойдется городскому бюджету новогоднее оформление столицы, в мэрии не сообщили, отметив, что возможно об этом станет известно на заседании городского правительства в среду.
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