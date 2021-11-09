https://sputnik-georgia.ru/20211109/v-tbilisi-nachali-ustanavlivat-novogodnyuyu-illyuminatsiyu-261904307.html

В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию

В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию

Столица уже начала готовиться к Новому году 09.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В Тбилиси началась подготовка к Новому году – на улицах города появилась новогодняя иллюминация.Как заявили Sputnik в мэрии, светящихся ангелов этой ночью развесили на проспекте Робакидзе в Дигомском массиве.По сложившейся традиции, зажигают иллюминации в середине декабря, и делает это в торжественной обстановке мэр Тбилиси.Во сколько обойдется городскому бюджету новогоднее оформление столицы, в мэрии не сообщили, отметив, что возможно об этом станет известно на заседании городского правительства в среду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тбилиси, новый год