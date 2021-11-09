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В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию
В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию
Столица уже начала готовиться к Новому году 09.11.2021, Sputnik Грузия
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грузия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В Тбилиси началась подготовка к Новому году – на улицах города появилась новогодняя иллюминация.Как заявили Sputnik в мэрии, светящихся ангелов этой ночью развесили на проспекте Робакидзе в Дигомском массиве.По сложившейся традиции, зажигают иллюминации в середине декабря, и делает это в торжественной обстановке мэр Тбилиси.Во сколько обойдется городскому бюджету новогоднее оформление столицы, в мэрии не сообщили, отметив, что возможно об этом станет известно на заседании городского правительства в среду.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Тбилиси начали устанавливать новогоднюю иллюминацию

10:18 09.11.2021 (обновлено: 10:24 09.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliОсвещенные новогодними огнями проспект Руставели и площадь Свободы в центре Тбилиси
Освещенные новогодними огнями проспект Руставели и площадь Свободы в центре Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Столица уже начала готовиться к Новому году
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В Тбилиси началась подготовка к Новому году – на улицах города появилась новогодняя иллюминация.
Как заявили Sputnik в мэрии, светящихся ангелов этой ночью развесили на проспекте Робакидзе в Дигомском массиве.
По сложившейся традиции, зажигают иллюминации в середине декабря, и делает это в торжественной обстановке мэр Тбилиси.
Во сколько обойдется городскому бюджету новогоднее оформление столицы, в мэрии не сообщили, отметив, что возможно об этом станет известно на заседании городского правительства в среду.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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