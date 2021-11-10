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Армения – Северная Македония: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Армения – Северная Македония: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч отборочного цикла ЧМ-2022 по футболу между сборными Армении и Северной Македонии 10.11.2021, Sputnik Грузия

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Сборная Армении в весенней части отборочного цикла ЧМ-2022 и в осенней – это две разные команды. В марте подопечные Хоакина Капарроса шокировали всех, выиграв три матча на старте квалификации и возглавив группу "J". Но похоже, что после лета сказка сборной Армении закончилась.В сентябре-октябре команда провела пять отборочных матчей и не одержала ни одной победы – три ничьи и два поражения. И если в 0:6 от Германии нет ничего удивительного, то домашняя ничья 1:1 с Лихтенштейном явно не соответствует уровню армянских футболистов.Все эти результаты привели к тому, что Армения скатилась на четвертое место в группе, имея в своем активе 12 очков. Столько же у Северной Македонии, но "красные львы" идут на третьем месте из-за дополнительных показателей. Вторую строчку занимает Румыния, у которой, кстати, лучшая позиция для того, чтобы сохранить заветное место. В оставшихся двух матчах румыны на своем поле сыграют с Исландией, а на выезде с Лихтенштейном.Что касается Северной Македонии, то в осенней части отборочного цикла команда Благое Милиевски трижды сыграла вничью, уступила Германии (0:4) и обыграла Лихтенштейн (4:0). У себя дома македонцы принимали и Армению, расписав с гостями ничью 0:0.В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают гостям. На победу Северной Македонии можно поставить с коэффициентом 2,55 (против 2,85 у Армении).Обе сборные попали в неприятную ситуацию, когда от их результатов уже мало что зависит. Выиграет Румыния оба своих матча и все усилия армян и македонцев ни к чему не приведут. Конкурентам остается надеяться лишь на то, что в игре с Исландией румыны потеряют очки.Как мне кажется, в Ереване для соперников главное будет не проиграть. Особенно это касается хозяев, которым в заключительном матче предстоит сыграть с Германией. Немцы уже гарантировали себе первое место в группе и выход в финальную часть ЧМ, но Германия всегда остается Германией. Но играть на 0:0 всегда опасно. Поэтому предположу, что Армения забьет македонцам, но не более двух мячей. Сейчас на большее у команды нет ресурсов.Ставка: сборная Армении забьет один или два гола за 1,75.

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