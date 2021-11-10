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Черная пятница 2021: какого числа будут самые большие скидки
Черная пятница 2021: какого числа будут самые большие скидки
Черная пятница или Black Friday стартует ежегодно после дня Благодарения в США -
2021-11-10T18:35+0400
2021-11-10T18:35+0400
2021-11-10T18:45+0400
справки
черная пятница
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В России Черная пятница, ставшая уже традиционной, пройдет, как и в США, в конце ноября.Черная пятница - самый лучший день в году для любителей шопинга, так как таких больших скидок и во всех магазинах сразу ни в какой другой день не бывает.Крупнейшие магазины вот уже два столетия ежегодно в Черную пятницу, зародившуюся в США, балуют своих посетителей грандиозными скидками. Сегодня тотальные рождественские скидки захватили весь мир, и Интернет в том числе.Sputnik Грузия для тех, кто с нетерпением ожидает Черной пятницы, рассказывает, какого числа будут самые большие скидки в ноябре.Какого числа будут самые большие скидкиДевятая всероссийская онлайн-распродажа Черная пятница 2021 стартует в России 25 ноября - все самые лучшие предложения будут открыты ровно в 00:00.Приобретать вещи по самым большим скидкам от 20 до 70%, а на некоторые и до 90%, желающие смогут в течение трех-четырех дней на сайтах: blackfriday-russia.ru, b-friday.com и blackfridaysale.ru.В рамках акции по самым большим скидкам можно будет купить не только товары, но и услуги-сервисы.Распродажа, в которой будут участвовать более 200 ведущих интернет-магазинов Москвы, России и мира, продлится на сайте blackfridaysale.ru три дня. Полный список интернет-магазинов, участвующих в распродаже Черная пятница 2021, представлен на сайте blackfridaysale.ru.Акция "Настоящая Черная пятница" также начнется 25 ноября ровно в 00:00 и продлится по 27 ноября включительно. В ней будут участвовать не менее 130 российских и зарубежных интернет-компаний, в том числе Wildberries, "М.Видео", Reebok, Ozon, Samsung, Эльдорадо, сеть отелей Azimut Hotels, "Техпорт", О'кей и другие компании. Полный список участников представлен здесь https://b-friday.com/#shops.В распродаже "Черная пятница 2021" в России, в которой примут участие более 140 интернет-компаний, пройдет с 25 по 28 ноября включительно - полный список участников представлен здесь: https://blackfriday-russia.ru/Организаторы уверяют, что в ходе Черной пятницы будут самые большие скидки на бытовую технику, одежду, косметику, мебель, игрушки, книги, различные услуги и многое другое, и обещают тщательно следить, чтобы все участники распродажи предоставили любителям шоппинга только качественный товар.Черную пятницу ждут с нетерпением все - для любого покупателя это шанс приобрести по низким ценам фирменные качественные товары, сэкономив приличную сумму на покупках.Так что составляйте список желаемых покупок и наслаждайтесь шоппингом!Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , черная пятница
Черная пятница 2021: какого числа будут самые большие скидки
18:35 10.11.2021 (обновлено: 18:45 10.11.2021)
Черная пятница или Black Friday стартует ежегодно после дня Благодарения в США - всемирный день самых больших скидок в 2021 году начнется 26 ноября в полночь
В России Черная пятница, ставшая уже традиционной, пройдет, как и в США, в конце ноября.
Черная пятница - самый лучший день в году для любителей шопинга, так как таких больших скидок и во всех магазинах сразу ни в какой другой день не бывает.
Крупнейшие магазины вот уже два столетия ежегодно в Черную пятницу, зародившуюся в США, балуют своих посетителей грандиозными скидками. Сегодня тотальные рождественские скидки захватили весь мир, и Интернет в том числе.
Sputnik Грузия
для тех, кто с нетерпением ожидает Черной пятницы, рассказывает, какого числа будут самые большие скидки в ноябре.
Какого числа будут самые большие скидки
Девятая всероссийская онлайн-распродажа Черная пятница 2021 стартует в России 25 ноября - все самые лучшие предложения будут открыты ровно в 00:00.
Приобретать вещи по самым большим скидкам от 20 до 70%, а на некоторые и до 90%, желающие смогут в течение трех-четырех дней на сайтах: blackfriday-russia.ru, b-friday.com и blackfridaysale.ru.
В рамках акции по самым большим скидкам можно будет купить не только товары, но и услуги-сервисы.
Распродажа, в которой будут участвовать более 200 ведущих интернет-магазинов Москвы, России и мира, продлится на сайте blackfridaysale.ru три дня. Полный список интернет-магазинов, участвующих в распродаже Черная пятница 2021, представлен на сайте blackfridaysale.ru.
Акция "Настоящая Черная пятница" также начнется 25 ноября ровно в 00:00 и продлится по 27 ноября включительно. В ней будут участвовать не менее 130 российских и зарубежных интернет-компаний, в том числе Wildberries, "М.Видео", Reebok, Ozon, Samsung, Эльдорадо, сеть отелей Azimut Hotels, "Техпорт", О'кей и другие компании. Полный список участников представлен здесь https://b-friday.com/#shops.
В распродаже "Черная пятница 2021" в России, в которой примут участие более 140 интернет-компаний, пройдет с 25 по 28 ноября включительно - полный список участников представлен здесь: https://blackfriday-russia.ru/
Организаторы уверяют, что в ходе Черной пятницы будут самые большие скидки на бытовую технику, одежду, косметику, мебель, игрушки, книги, различные услуги и многое другое, и обещают тщательно следить, чтобы все участники распродажи предоставили любителям шоппинга только качественный товар.
Черную пятницу ждут с нетерпением все - для любого покупателя это шанс приобрести по низким ценам фирменные качественные товары, сэкономив приличную сумму на покупках.
Так что составляйте список желаемых покупок и наслаждайтесь шоппингом!
Материал подготовлен на основе открытых источников