https://sputnik-georgia.ru/20211110/chernaya-pyatnitsa-2021-kakogo-chisla-budut-samye-bolshie-skidki-261961748.html

Черная пятница 2021: какого числа будут самые большие скидки

Черная пятница 2021: какого числа будут самые большие скидки

Черная пятница или Black Friday стартует ежегодно после дня Благодарения в США -

2021-11-10T18:35+0400

2021-11-10T18:35+0400

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справки

черная пятница

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В России Черная пятница, ставшая уже традиционной, пройдет, как и в США, в конце ноября.Черная пятница - самый лучший день в году для любителей шопинга, так как таких больших скидок и во всех магазинах сразу ни в какой другой день не бывает.Крупнейшие магазины вот уже два столетия ежегодно в Черную пятницу, зародившуюся в США, балуют своих посетителей грандиозными скидками. Сегодня тотальные рождественские скидки захватили весь мир, и Интернет в том числе.Sputnik Грузия для тех, кто с нетерпением ожидает Черной пятницы, рассказывает, какого числа будут самые большие скидки в ноябре.Какого числа будут самые большие скидкиДевятая всероссийская онлайн-распродажа Черная пятница 2021 стартует в России 25 ноября - все самые лучшие предложения будут открыты ровно в 00:00.Приобретать вещи по самым большим скидкам от 20 до 70%, а на некоторые и до 90%, желающие смогут в течение трех-четырех дней на сайтах: blackfriday-russia.ru, b-friday.com и blackfridaysale.ru.В рамках акции по самым большим скидкам можно будет купить не только товары, но и услуги-сервисы.Распродажа, в которой будут участвовать более 200 ведущих интернет-магазинов Москвы, России и мира, продлится на сайте blackfridaysale.ru три дня. Полный список интернет-магазинов, участвующих в распродаже Черная пятница 2021, представлен на сайте blackfridaysale.ru.Акция "Настоящая Черная пятница" также начнется 25 ноября ровно в 00:00 и продлится по 27 ноября включительно. В ней будут участвовать не менее 130 российских и зарубежных интернет-компаний, в том числе Wildberries, "М.Видео", Reebok, Ozon, Samsung, Эльдорадо, сеть отелей Azimut Hotels, "Техпорт", О'кей и другие компании. Полный список участников представлен здесь https://b-friday.com/#shops.В распродаже "Черная пятница 2021" в России, в которой примут участие более 140 интернет-компаний, пройдет с 25 по 28 ноября включительно - полный список участников представлен здесь: https://blackfriday-russia.ru/Организаторы уверяют, что в ходе Черной пятницы будут самые большие скидки на бытовую технику, одежду, косметику, мебель, игрушки, книги, различные услуги и многое другое, и обещают тщательно следить, чтобы все участники распродажи предоставили любителям шоппинга только качественный товар.Черную пятницу ждут с нетерпением все - для любого покупателя это шанс приобрести по низким ценам фирменные качественные товары, сэкономив приличную сумму на покупках.Так что составляйте список желаемых покупок и наслаждайтесь шоппингом!Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , черная пятница