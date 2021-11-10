https://sputnik-georgia.ru/20211110/cpasibo-vsem-kto-v-menya-ne-veril-20-tsitat-tiny-kandelaki-o-zhenschinakh-krasote-i-zhizni-261941702.html

"Cпасибо всем, кто в меня не верил": 20 цитат Тины Канделаки о женщинах, красоте и жизни

"Cпасибо всем, кто в меня не верил": 20 цитат Тины Канделаки о женщинах, красоте и жизни

Одна из самых успешных, харизматичных, умных и влиятельных женщин российского телевидения – восхитительная грузинка Тина Канделаки празднует сегодня 46-й день... 10.11.2021, Sputnik Грузия

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"В свой день рождения я хочу сказать искреннее спасибо всем, кто в меня не верил, – написала Канделаки. – Всех, кто критиковал, сомневался и подписывал мне приговор, я благодарю от всего сердца. Я очень признательна вам и тем, кто меня по-настоящему любит. Это очень узкий круг людей. За вас я отдам свою жизнь и буду всегда стоять горой. Неверие людей было, есть и будет самым большим драйвером в моей жизни, рождающим во мне азарт и желание обмануть их ожидания".Sputnik Грузия поздравляет Тину Гивиевну с днем рождения и предлагает прочитать Топ-20 самых впечатляющих и мудрых фраз знаменитости.О сильной женщине"Развиваться, не завидовать и по-философски относиться ко всему – три задачи современной женщины"."Меня всегда поражал вопрос: "Вы так заняты, когда же вы успеваете заниматься детьми?" Да если человек чего-то хочет, у него всегда найдется свободная минутка. К тому же я продюсер. И если я не могу спродюсировать собственную жизнь, то как я смогу спродюсировать что-либо еще?""Гордиться надо своими достижениями, а не украшениями"."Чтобы уважать себя, необходимо себя воспитывать. Все девочки, особенно в нашей стране, постоянно сомневаются и вырастают в таких же неуверенных женщин. Воспитаешь в себе уверенность, тогда все у тебя получится. Не будет воли – не будет победы. Чтобы стать счастливой, одной красоты и женственности сегодня недостаточно.Зависимость, роботы и любовники: Тина Канделаки рассказала об интересных книгах >>>"Несчастные люди никогда не будут желанными – все инстинктивно избегают общения с ними. Если же женщина ухожена, подтянута, красиво причесана, она чувствует себя королевой. Весь мир у ее ног. Любить и принимать себя – очень важно".О красоте"Некрасивых женщин нет, есть плохие визажисты"."На самом-то деле чудес не бывает. Хочешь похудеть – трудись над этим в прямом смысле в поте лица"."Чтобы уважать себя, необходимо себя воспитывать. Все девочки, особенно в нашей стране, постоянно сомневаются и вырастают в таких же неуверенных женщин. Воспитаешь в себе уверенность, тогда все у тебя получится. Не будет воли – не будет победы. Чтобы стать счастливой, одной красоты и женственности сегодня недостаточно"."Пятая точка... Качаешь – радует, тянется к небесам. Прекращаешь – сразу тянет к земле. Вывод: тети, качайтесь, потому что даже когда роботы победят людей, пятая точка не перестанет быть символом красоты и здоровья"."Хорошо я выгляжу неспроста": Тина Канделаки рассказала о нюансах красоты >>>"Краеугольный камень ухоженности – эмоциональный интеллект. Лицо можно изменить с помощью косметолога и пластического хирурга, а ваше внутреннее состояние, которое сильнее всего влияет на то, как вы выглядите, зависит только от вас".О мужчинах"Для меня важно отношение мужчины ко мне, а не стоимость его презента"."Отношения в наше время держатся "на фишке". Старомодно думать, что ты найдешь себе мужчину, который всегда будет рядом, как чемодан без ручки. Думать нужно о себе. И о том, что ты можешь дать мужчине. Мужчина – охотник. Но до тех пор, пока есть на что охотиться"."Один мой знакомый сказал, что искусство делает человека счастливым. Так и в искусстве брака – он существует для того, чтобы люди были счастливы".Где встретить своего мужчину? Канделаки поделилась советами с подписчицами >>>"Мы, женщины, не всегда думаем только о себе. Иногда мы думаем и о мужчинах. Да еще и заботимся о них. И речь здесь не только о горячем супе и свежей рубашке. Мы можем гораздо больше. Мы можем любить вопреки, со всеми минусами и даже за эти самые минусы".О жизни"То, что заставляет вас покинуть зону комфорта, и отказываясь от легких путей, вы будете расти и совершенствоваться"."Все хотят знать, в чем же секрет успеха. На мой взгляд, он очень прост – интеллект и дисциплина!""На протяжении всей жизни человеку приходится многое терять. Ты понимаешь, что жизнь – это игра, в которой важен каждый миг. Опоздал, сделал на шаг больше или на шаг меньше – и безвозвратно этот миг потерял. А сумма этих дюймов и есть разница между победой и поражением, между жизнью и смертью! В драке побеждает тот, кто готов отдать жизнь за этот дюйм! И я готова драться и умереть за него".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, россия, грузия, тина канделаки, российский шоу-бизнес