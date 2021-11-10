https://sputnik-georgia.ru/20211110/den-arestov-end-provelo-tri-shumnye-aktsii-v-tbilisi-odnovremenno---video-261957193.html

День арестов: ЕНД провело три шумные акции в Тбилиси одновременно - видео

День арестов: ЕНД провело три шумные акции в Тбилиси одновременно - видео

На акциях протеста в поддержку Михаила Саакашвили в Тбилиси в среду были задержаны 46 человек. Акции были организованы "Единым Нацдвижением" у Службы... 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T16:28+0400

2021-11-10T16:28+0400

2021-11-10T16:31+0400

видео

мультимедиа

разгоны акций протеста

акции протеста

возвращение и арест саакашвили

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Как заявили в МВД Грузии, участников акции полицейские задерживали за нарушение закона "О свободе собраний и выражения мнений", а также за попытки заблокировать входы в государственные учреждения. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!МВД Грузии призвало участников акций и политических лидеров соблюдать Конституцию Грузии, уважать деятельность правоохранителей и не выходить за рамки закона, подчиняться законным требованиям полиции и поддерживать общественный порядок.После того, как три акции завершились, к часу дня их участники направились к Тбилисскому городскому суду, где прошло заседание по делу Саакашвили о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года. Самого Саакашвили на судебное заседание решили не привозить. Михаил Саакашвили обвиняется по делу о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении силовиков в офис телекомпании "Имеди", погроме на ТВ и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Статья предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

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видео, мультимедиа, разгоны акций протеста, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, видео