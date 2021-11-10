https://sputnik-georgia.ru/20211110/ekspert-obyasnil-pochemu-gruziya-okazalas-na-poroge-politicheskogo-krizisa-261963019.html

Эксперт объяснил, почему Грузия оказалась на пороге политического кризиса

Эксперт объяснил, почему Грузия оказалась на пороге политического кризиса

По мнению политолога, оппозиционная сила "Единое национальное движение" давно отошла от партийной деятельности и похожа на "секту" 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T19:44+0400

2021-11-10T19:44+0400

2021-11-10T19:44+0400

пресс-центр

политика

грузия

мнение

аналитика

михаил саакашвили

единое нацдвижение

грузинская мечта

гигла барамидзе

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Грузия оказалась на пороге политического кризиса потому, что в свое время правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не изолировала от общества оппозиционную партию "Единое национальное движение", считает политолог Гигла Барамидзе.Подробно свое мнение касательно событий, происходящих в Грузии, он изложил в ходе брифинга в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Начало событий, которые происходят сейчас в Грузии, мы должны искать в 2012-2013 годах, когда в политической реальности произошли серьезные изменения, но не последовало тех действий, которые требовали избиратели и грузинский народ", - начал Барамидзе.По его словам, эти требования представляли собой восстановление справедливости, а также формирование неприемлемости так называемой "коабитации". Этот термин появился в грузинской политике после того, как парламент перешел под руководство партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а на посту президента находился уже оппозиционный лидер "Единого национального движения" Михаил Саакашвили.Отметив, что "лучше поздно, чем никогда", политолог дал положительную оценку тому, что бывший президент все-таки оказался в тюрьме."Главное то, что у правящей партии есть все возможности создать условия для сотрудничества со здоровой, конструктивной оппозицией, а не играться с этой национальной "сектой". Тогда в стране пойдут нормальные политические процессы. А если нет, то мы так и будем смотреть на то, что напоминает мне иногда раннее средневековье", - сказал он.По мнению Барамидзе, оппозиционная сила "Единое национальное движение" давно отошла от партийной деятельности, несмотря на то, что продолжает на каждых выборах получать голоса избирателей."То, что они делают, – это сектантские действия. На белое они доказывают вам, что это черное, на черное говорят, что это белое. Притом это делают это все неправительственными организациями и тремя оппозиционными телеканалами, которые они финансируют по сей день украденными в свое время деньгами у грузинского государства", - утверждает политолог.Ситуация в Грузии накалилась после возвращения и ареста экс-президента Михаила Саакашвили и выборов в органы местного самоуправления. Оппозиция объявила выборы сфальсифицированными и начала акции протеста про всей стране.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Сторонники Саакашвили анонсировали перманентные акции протеста – они требуют освобождения экс-президента, а также назначения досрочных парламентских выборов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, мнение, аналитика, михаил саакашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, гигла барамидзе, возвращение и арест саакашвили