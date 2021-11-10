https://sputnik-georgia.ru/20211110/gruziya--shvetsiya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-261956833.html
Грузия – Швеция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Грузия – Швеция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции состоится 11 ноября в Батуми и начнется в 21:00 по тбилисскому времени 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T16:50+0400
2021-11-10T16:50+0400
2021-11-10T16:50+0400
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Еще несколько дней, и групповая стадия отборочного цикла ЧМ-2022 завершится. Некоторые сборные уже обеспечили себе выход в финальную часть турнира, некоторые продолжают борьбу, а есть коллективы, которые уже просто доигрывают квалификацию.Сборная Грузии относится к последней категории. В семи матчах отбора подопечные Вилли Саньоля набрали четыре очка (ничья с Грецией 1:1 и победа над Косово 2:1) и занимают четвертое место в группе "В". Домашняя встреча против Швеции станет для грузинской команды финальным аккордом отборочного цикла. На третье место наша команда уже не поднимется, но может опуститься на последнюю позицию. Но сейчас не об этом.В марте сборная Грузии уступила Швеции 0:1 в Сольне. Грузия, в принципе, смотрелась очень неплохо, но Ибрагимович с Классоном соорудили единственный гол, и этого скандинавом вполне хватило. Сейчас наша команда значительно сдала, и рассчитывать на то, что подопечные Саньоля продемонстрируют футбол такого же уровня, к сожалению, не приходится.Что касается сборной Швеции, то скандинавы возглавляют группу "В" и опережают Испанию на два очка. У подопечных Янне Андерссона есть прекрасная возможность напрямую пробиться в финальную часть ЧМ, минуя стыковые матчи. Для этого Швеции необходимо обыграть Грузию и не проиграть в своем заключительном матче Испании. Вполне выполнимая задача.Естественно, что именно Швецию букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния. На победу гостей предлагается коэффициент 1,47 (против 8,2 на хозяев). Учитывая запредельную мотивацию скандинавов – вполне приемлемый расклад.Но я бы предложил еще один вариант ставки на предстоящий матч. В Батуми приедет Златан Ибрагимович, который находится в отличной форме. Помимо "великого и ужасного", в составе гостей есть Исаак и Форсберг. Одним словом – забивать есть кому. Поэтому предположу, что шведы сумеют как минимум дважды поразить ворота хозяев.Ставка: а) победа Швеции за 1,47 и б) Швеция забьет минимум два гола за 1,76.
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спорт, грузия, швеция, прогноз на футбольный матч, чемпионат мира по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей
Грузия – Швеция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции состоится 11 ноября в Батуми и начнется в 21:00 по тбилисскому времени
Еще несколько дней, и групповая стадия отборочного цикла ЧМ-2022 завершится. Некоторые сборные уже обеспечили себе выход в финальную часть турнира, некоторые продолжают борьбу, а есть коллективы, которые уже просто доигрывают квалификацию.
Сборная Грузии относится к последней категории. В семи матчах отбора подопечные Вилли Саньоля набрали четыре очка (ничья с Грецией 1:1 и победа над Косово 2:1) и занимают четвертое место в группе "В". Домашняя встреча против Швеции станет для грузинской команды финальным аккордом отборочного цикла. На третье место наша команда уже не поднимется, но может опуститься на последнюю позицию. Но сейчас не об этом.
В марте сборная Грузии уступила Швеции 0:1 в Сольне. Грузия, в принципе, смотрелась очень неплохо, но Ибрагимович с Классоном соорудили единственный гол, и этого скандинавом вполне хватило. Сейчас наша команда значительно сдала, и рассчитывать на то, что подопечные Саньоля продемонстрируют футбол такого же уровня, к сожалению, не приходится.
Что касается сборной Швеции, то скандинавы возглавляют группу "В" и опережают Испанию на два очка. У подопечных Янне Андерссона есть прекрасная возможность напрямую пробиться в финальную часть ЧМ, минуя стыковые матчи. Для этого Швеции необходимо обыграть Грузию и не проиграть в своем заключительном матче Испании. Вполне выполнимая задача.
Естественно, что именно Швецию букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния. На победу гостей предлагается коэффициент 1,47 (против 8,2 на хозяев). Учитывая запредельную мотивацию скандинавов – вполне приемлемый расклад.
Но я бы предложил еще один вариант ставки на предстоящий матч. В Батуми приедет Златан Ибрагимович, который находится в отличной форме. Помимо "великого и ужасного", в составе гостей есть Исаак и Форсберг. Одним словом – забивать есть кому. Поэтому предположу, что шведы сумеют как минимум дважды поразить ворота хозяев.
Ставка: а) победа Швеции за 1,47 и б) Швеция забьет минимум два гола за 1,76.