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На Солнце произошла продолжительная вспышка - ФОТО

На Солнце произошла продолжительная вспышка - ФОТО

Принято считать, что слабая буря способна спровоцировать некоторые сбои в работе энергосистем, а иногда повлиять на пути миграций птиц и животных 10.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-10T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Американские астрономы зафиксировали на Солнце продолжительную вспышку - о повышенной солнечной активности сообщил Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.Это произошло 9 ноября, в районе 9 часов вечера по тбилисскому времени. Специалисты присвоили зафиксированной вспышке класс M2, что значит умеренно сильная. При этом отмечается, вспышка случилась одновременно с корональным выбросом массы. Эксперты предполагают, что выброс не будет направлен на Землю и пройдет мимо нашей орбиты.Как объясняют астрономы, вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, которые выбрасывает в такие периоды Солнце, через несколько дней могут привести к магнитной буре на Земле.Принято считать, что слабая буря способна спровоцировать некоторые сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. В то время как более сильные отражаются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях. Что касается непосредственно вспышки класса M2, то она может нарушить связь на некоторых участках планеты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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