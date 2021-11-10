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На Солнце произошла продолжительная вспышка - ФОТО
На Солнце произошла продолжительная вспышка - ФОТО
Принято считать, что слабая буря способна спровоцировать некоторые сбои в работе энергосистем, а иногда повлиять на пути миграций птиц и животных 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T17:21+0400
2021-11-10T17:21+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Американские астрономы зафиксировали на Солнце продолжительную вспышку - о повышенной солнечной активности сообщил Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.Это произошло 9 ноября, в районе 9 часов вечера по тбилисскому времени. Специалисты присвоили зафиксированной вспышке класс M2, что значит умеренно сильная. При этом отмечается, вспышка случилась одновременно с корональным выбросом массы. Эксперты предполагают, что выброс не будет направлен на Землю и пройдет мимо нашей орбиты.Как объясняют астрономы, вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, которые выбрасывает в такие периоды Солнце, через несколько дней могут привести к магнитной буре на Земле.Принято считать, что слабая буря способна спровоцировать некоторые сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. В то время как более сильные отражаются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях. Что касается непосредственно вспышки класса M2, то она может нарушить связь на некоторых участках планеты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, космос, солнце

На Солнце произошла продолжительная вспышка - ФОТО

17:21 10.11.2021
© NASA/SDOОчередная мощная вспышка произошла на Солнце, сообщает НАСА
Очередная мощная вспышка произошла на Солнце, сообщает НАСА - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© NASA/SDO
Принято считать, что слабая буря способна спровоцировать некоторые сбои в работе энергосистем, а иногда повлиять на пути миграций птиц и животных
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Американские астрономы зафиксировали на Солнце продолжительную вспышку - о повышенной солнечной активности сообщил Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Это произошло 9 ноября, в районе 9 часов вечера по тбилисскому времени. Специалисты присвоили зафиксированной вспышке класс M2, что значит умеренно сильная. При этом отмечается, вспышка случилась одновременно с корональным выбросом массы. Эксперты предполагают, что выброс не будет направлен на Землю и пройдет мимо нашей орбиты.
Как объясняют астрономы, вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, которые выбрасывает в такие периоды Солнце, через несколько дней могут привести к магнитной буре на Земле.
Принято считать, что слабая буря способна спровоцировать некоторые сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных. В то время как более сильные отражаются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.
Что касается непосредственно вспышки класса M2, то она может нарушить связь на некоторых участках планеты.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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