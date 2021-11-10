Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211110/na-tele-saakashvili-est-povrezhdeniya-zayavil-ego-lichnyy-vrach-261965861.html
На теле Саакашвили есть повреждения, заявил его личный врач
На теле Саакашвили есть повреждения, заявил его личный врач
По его словам, Саакашвили продолжает отказываться от медикаментов, но согласился сдать анализы 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T21:58+0400
2021-11-10T22:11+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/08/251964961_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_f4975d292bd58ac01a6d568cf49c16d0.jpg
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что видел повреждения на теле его пациента во время осмотра.Кипшидзе присутствовал на медицинской экспертизе, проводимой Саакашвили в рамках расследования о нечеловеческом обращении во время транспортировки экс-президента в тюремную клинику.По его словам, Саакашвили продолжает отказываться от медикаментов, но согласился сдать анализы."Мы взяли анализы, и часть из данных ухудшились, как и ожидалось. Тут он не проходит лечение, его состояние нехорошее, и так продолжаться не может", - сказал Кипшидзе.Саакашвили уже 41-й день как объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/08/251964961_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1b9a67f8c7c6e06aa2c039e78a0d57a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

На теле Саакашвили есть повреждения, заявил его личный врач

21:58 10.11.2021 (обновлено: 22:11 10.11.2021)
© AFP / SERGEI SUPINSKYМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© AFP / SERGEI SUPINSKY
По его словам, Саакашвили продолжает отказываться от медикаментов, но согласился сдать анализы
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что видел повреждения на теле его пациента во время осмотра.
Кипшидзе присутствовал на медицинской экспертизе, проводимой Саакашвили в рамках расследования о нечеловеческом обращении во время транспортировки экс-президента в тюремную клинику.

"Сейчас ему проводят медицинские исследования, которые не завершены. Я вышел раньше, так как закончил дела. Ему проводят внешний осмотр. Есть повреждения, какие, я не буду говорить. Я видел повреждения на разных частях тела", - сказал Кипшидзе.

По его словам, Саакашвили продолжает отказываться от медикаментов, но согласился сдать анализы.
"Мы взяли анализы, и часть из данных ухудшились, как и ожидалось. Тут он не проходит лечение, его состояние нехорошее, и так продолжаться не может", - сказал Кипшидзе.
Саакашвили уже 41-й день как объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:58На теле Саакашвили есть повреждения, заявил его личный врач
21:45"Нацдвижение" просит перевести Саакашвили в клинику и обещает не проводить акции протеста
21:15Сильный ветер в Тбилиси повредил крыши домов и повалил деревья
20:50Вилли Саньоль: шансы на успех против сборной Швеции есть, но нужно постараться
20:16Оппозиционный мэр Цаленджиха пояснил, почему отказался от встречи с премьером
19:44Эксперт объяснил, почему Грузия оказалась на пороге политического кризиса
19:28Прокурор: Саакашвили запрещено говорить по телефону
19:12В Англии обнаружили кассету с неизвестной песней с участием The Beatles
18:56"Адвокаты хотели шоу, а не участия Саакашвили"- прокурор рассказал о деталях заседания
18:55Наталия Орейро получила российский паспорт - ВИДЕО
18:24"Нацдвижение" назначило новую акцию в поддержку Саакашвили
17:35Следующее заседание по делу Саакашвили пройдет 29 ноября
17:21На Солнце произошла продолжительная вспышка - ФОТО
16:43Адвокаты Саакашвили покинули зал суда в знак протеста
16:34Голодающему депутату парламента Грузии понадобилась капельница
16:28День арестов: ЕНД провело три шумные акции в Тбилиси одновременно - видео
15:45Судья отказалась привозить Саакашвили в суд на процесс
15:24Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли второй матч в Лиге чемпионов
15:08"Географический диктант" в Тбилиси: как и где принять участие?
14:52Дело Саакашвили – все четверо фигурантов остаются в заключении