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На теле Саакашвили есть повреждения, заявил его личный врач

На теле Саакашвили есть повреждения, заявил его личный врач

По его словам, Саакашвили продолжает отказываться от медикаментов, но согласился сдать анализы 10.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что видел повреждения на теле его пациента во время осмотра.Кипшидзе присутствовал на медицинской экспертизе, проводимой Саакашвили в рамках расследования о нечеловеческом обращении во время транспортировки экс-президента в тюремную клинику.По его словам, Саакашвили продолжает отказываться от медикаментов, но согласился сдать анализы."Мы взяли анализы, и часть из данных ухудшились, как и ожидалось. Тут он не проходит лечение, его состояние нехорошее, и так продолжаться не может", - сказал Кипшидзе.Саакашвили уже 41-й день как объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили